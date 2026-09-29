UAV phản lực Geran-5 thêm phần đáng sợ với hệ thống dẫn đường quang học tự động

Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng trên chiến trường Ukraine một phiên bản cải tiến mới của máy bay không người lái cảm tử phản lực Geran-5.

Biến thể mới của UAV cảm tử Geran-5 trang bị hệ thống dẫn đường quang học tự động và thiết kế khung thân cũng được sửa đổi đáng kể.

Thông tin này được kênh telegram phân tích quân sự nổi tiếng của Ukraine mang tên "Đại tá Bộ Tổng tham mưu" cho biết, đồng thời gọi phiên bản mới là "Geran-5 K5".

Theo nhận xét, phương tiện tấn công này được trang bị hệ thống hiệu chỉnh quang điện tử, cho phép nó định vị bằng cách sử dụng hình ảnh từ bề mặt trái đất.

Nguyên lý hoạt động của khí tài tương tự như các hệ thống thuộc kiểu DSMAC - định vị dựa trên việc so sánh hình ảnh địa hình, cho phép điều chỉnh lộ trình mà không cần tham chiếu dữ liệu vệ tinh.

Phiên bản Geran-5 có tốc độ cao hơn so với mẫu tiêu chuẩn, điều này nghĩa là nó rất dễ bị nhầm lẫn với các loại đạn phản lực khác trong quá trình bay, bao gồm cả tên lửa Dan-T.

Tuy nhiên cần lưu ý, việc thêm hậu tố "K5" vào tên định danh, cũng như lắp đặt hệ thống quang điện tử thuộc lớp DSMAC vẫn chưa được các nguồn tin chính thức của Nga thông tin đầy đủ.

Xác nhận gián tiếp về sự xuất hiện của hệ thống dẫn đường quang học tự động trên UAV cảm tử thuộc dòng Geran của Nga được thể hiện qua tuyên bố của phóng viên quân sự Andrei Filatov.

Nhà báo này cho biết: "Các máy bay không người lái thuộc phiên bản Geran-5 cải tiến của Nga đã sử dụng hệ thống dẫn đường quang học tự động Susanin".

Ông Filatov khẳng định hệ thống này được điều khiển bằng hình ảnh bề mặt trái đất, nhờ đó máy bay không người lái có thể tiếp tục di chuyển theo lộ trình mà không cần tín hiệu vô tuyến.

Nhưng cần nhấn mạnh thêm một lần nữa, nguồn tin từ Nga không nêu rõ hệ thống này được lắp đặt trên phiên bản nào của máy bay không người lái cảm tử Geran và cũng không gọi nó là DSMAC.

Theo số liệu chính thức từ Bộ Quốc phòng, máy bay không người lái cảm tử Geran-5 phiên bản cơ sở có chiều dài 6,5 mét, sải cánh 3,2 mét và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 850 kg.

Chiếc Geran-5 được trang bị đầu đạn nặng khoảng 90 kg, có tốc độ bay hành trình từ 450 - 600 km/h, tầm bay khoảng 950 km và có thể bay lên độ cao tối đa 6 km.

Tình báo Ukraine điều tra được phương tiện này có hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu "Kometa-M12", hệ thống định vị quán tính, thiết bị theo dõi với modem di động, modem Mesh và động cơ phản lực turbo TELEFLY TF-TJ2000A của Trung Quốc.

Hiện tại Geran-5 không có hệ thống DSMAC riêng biệt nào trong danh sách công khai các thành phần cấu tạo, như những gì Tình báo Ukraine thu thập được.

Ngoài ra được biết Nga đã sửa đổi thiết kế của Geran-5 bằng cách di chuyển động cơ phản lực từ vỏ ngoài vào bên trong thân máy bay, điều này giúp giảm lực cản khí động học và có khả năng cho phép tăng tốc độ cũng như tầm hoạt động.