UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công làm hư hại mặt đường trên cầu bắc qua sông Dnipro. Lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ lớn trên cầu, tạo ra cột lửa và khói đen.

Từ tuần trước, Nga đã tấn công các cây cầu ở Kiev nhằm làm gián đoạn giao thông giữa hai bờ sông và các tuyến vận chuyển hàng hóa nối miền trung với miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 1.900 máy bay không người lái tấn công, 1.700 bom trên không và 25 tên lửa nhằm vào Ukraine. Trong số các UAV được sử dụng có hơn 800 chiếc là loại trang bị động cơ phản lực.

Máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cầu phía Bắc ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Kiev hôm 4/10 trong chuyến thăm không được công bố trước. Khi ông tới thủ đô Ukraine, còi báo động không kích vang lên và người dân được cảnh báo về các UAV Nga đang tiến vào thành phố. Nhiều tiếng nổ và hoạt động của hệ thống phòng không cũng được ghi nhận.

Ông Merz đi cùng Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Katherina Reiche cùng một phái đoàn doanh nghiệp quốc phòng Đức. Đây là chuyến thăm Kiev thứ hai của ông trên cương vị Thủ tướng Đức.

Trước chuyến đi, ông Merz cho biết Ukraine đang đứng trước "những tuần quyết định" và khẳng định Đức tiếp tục hỗ trợ Ukraine. "Bạn có thể tiếp tục tin tưởng vào sự giúp đỡ của chúng tôi", ông Merz nói trong thông điệp gửi tới Tổng thống Zelenskyy.

Trong chuyến thăm, Đức dự kiến công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine cùng 350 triệu euro để sửa chữa và phục hồi cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Đức và Ukraine cũng chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại máy bay không người lái.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch hợp tác phát triển và sản xuất vũ khí có tầm bắn hơn 1.000 km. Hai nước cũng thúc đẩy sản xuất các UAV đánh chặn có khả năng đối phó với máy bay không người lái tốc độ cao mà Nga đang sử dụng trong các cuộc tấn công

Trong khi đó, Nga cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công đáp trả những cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/10 cũng cảnh báo công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao về việc ở lại hoặc tới Ukraine trong bối cảnh các cuộc tấn công tiếp diễn.