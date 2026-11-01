UAV MQ-25 Mỹ lần đầu cất cánh, mở đường cho máy bay tiếp dầu không người lái trên tàu sân bay

Ngày 25/4/2026, UAV tiếp dầu MQ-25A Stingray của Hải quân Mỹ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại cơ sở của Boeing ở sân bay MidAmerica, bang Illinois.

Chuyến bay kéo dài 2 giờ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay.

Theo thông tin được công bố, trong chuyến bay này, UAV MQ-25A thực hiện các thao tác nhằm kiểm tra hệ thống điều khiển bay cơ bản, khả năng vận hành động cơ và đặc tính điều khiển.

Máy bay được điều khiển thông qua trạm điều khiển mặt đất MD-5 thuộc hệ thống quản lý nhiệm vụ hàng không không người lái trên tàu sân bay.

Đây là bước thử nghiệm cần thiết trước khi MQ-25A tiến tới những nội dung phức tạp hơn, gồm mở rộng giới hạn bay, kiểm tra các hệ thống nhiệm vụ và chuẩn bị tích hợp với hoạt động hàng không trên tàu sân bay.

Khác với nhiều UAV được phát triển để trinh sát hoặc tấn công, nhiệm vụ chính của MQ-25A là tiếp dầu trên không.

Máy bay được thiết kế để chuyển nhiên liệu cho các tiêm kích trong không đoàn tàu sân bay, qua đó giúp chúng duy trì hoạt động xa hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những máy bay chiến đấu đảm nhiệm vai trò tiếp dầu.

Trước khi MQ-25A xuất hiện, các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ cũng phải thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu cho máy bay khác.

Việc sử dụng một UAV chuyên dụng có thể giúp giải phóng các tiêm kích này để tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu.

Sau chuyến bay đầu tiên, chương trình tiếp tục hướng tới kiểm tra toàn diện hơn về khả năng vận hành và tích hợp hệ thống điều khiển.

Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm chưa đồng nghĩa MQ-25A đã sẵn sàng hoạt động trên tàu sân bay.

Ngày 19/5/2026, chương trình được thông qua cột mốc Milestone C, cho phép chuyển sang giai đoạn sản xuất loạt nhỏ.

Đây là bước tiến quan trọng, nhưng máy bay vẫn phải trải qua các thử nghiệm và quá trình chuẩn bị trước khi đạt khả năng hoạt động ban đầu.