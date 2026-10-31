UAV MQ-25 Mỹ không có phi công, hệ thống điều khiển hoạt động ra sao?

Chuyến bay thử đầu tiên của UAV MQ-25A Stingray ngày 25/4/2026 không chỉ kiểm tra khả năng bay mà còn đánh dấu bước tiến trong quá trình tích hợp hệ thống điều khiển của máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay.

Trong chuyến bay kéo dài 2 giờ, MQ-25A được điều khiển thông qua trạm điều khiển mặt đất MD-5 thuộc hệ thống quản lý nhiệm vụ hàng không không người lái trên tàu sân bay.

Hệ thống này cho phép người vận hành theo dõi hoạt động của máy bay và quản lý nhiệm vụ bay.

Theo thông tin do Boeing công bố, người vận hành thiết lập đường bay và các điểm định vị trước khi máy bay thực hiện nhiệm vụ.

Khi nhận lệnh, hệ thống tự động trên máy bay quản lý các chức năng như động lực, hệ thống phụ trợ, dẫn đường và điều khiển bay.

Người vận hành tiếp tục theo dõi tình trạng máy bay, đồng thời có khả năng thay đổi nhiệm vụ hoặc yêu cầu hủy chuyến bay khi cần.

Trong chuyến bay đầu tiên, MQ-25A đã thực hiện các thao tác lăn bánh, cất cánh, bay và hạ cánh theo kế hoạch được thiết lập trước.

Kết quả này cho thấy hệ thống tự động hóa có thể đảm nhiệm nhiều thao tác bay cơ bản dưới sự giám sát của con người.

Tuy nhiên, tự động hóa không đồng nghĩa với việc máy bay tự đưa ra mọi quyết định tác chiến.

Nhiệm vụ của MQ-25A vẫn được xây dựng và giám sát bởi con người. Khả năng thay đổi đường bay hoặc hủy nhiệm vụ cũng là một phần quan trọng của cơ chế kiểm soát.

Đối với Hải quân Mỹ, hệ thống điều khiển là yếu tố then chốt để đưa UAV lên tàu sân bay. Máy bay không chỉ phải vận hành an toàn mà còn cần phối hợp với các phương tiện có người lái và hệ thống hàng không trên tàu.

MQ-25A được phát triển chủ yếu để tiếp dầu trên không, giúp các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet giảm bớt nhiệm vụ hỗ trợ.

Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và sử dụng động cơ Rolls-Royce AE 3007N.

Sau chuyến bay đầu tiên, chương trình tiếp tục thử nghiệm để mở rộng giới hạn bay và kiểm tra các hệ thống nhiệm vụ. .

Việc hoàn thiện hệ thống điều khiển và tích hợp với tàu sân bay vẫn là những công việc quan trọng trước khi MQ-25A được đưa vào hoạt động thường xuyên