UAV MQ-25 Mỹ được thiết kế thế nào để hoạt động trên tàu sân bay?

Phát triển một máy bay không người lái có khả năng tiếp dầu trên không đã là thách thức kỹ thuật lớn. Đưa phương tiện này lên tàu sân bay còn đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về kích thước, điều khiển bay và khả năng phối hợp với các máy bay có người lái.

UAV MQ-25A Stingray do Boeing phát triển cho Hải quân Mỹ có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và 9,5 mét khi gập.

Cấu hình cánh gập giúp giảm diện tích chiếm chỗ, tạo thuận lợi khi bố trí máy bay trong không gian hạn chế trên tàu sân bay.

Máy bay sử dụng 1 động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N. Đây là bộ phận cung cấp lực đẩy cho MQ-25A trong quá trình bay và thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu.

Tuy nhiên, những thông số về kích thước và động cơ chỉ phản ánh một phần yêu cầu thiết kế. Máy bay còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về điều khiển, vận hành và tích hợp với hệ thống hàng không hải quân.

Nhiệm vụ chính của MQ-25A là tiếp dầu cho các máy bay chiến đấu trên không. Vì vậy, thiết kế phải cho phép máy bay mang hệ thống tiếp dầu và thực hiện quá trình chuyển nhiên liệu theo yêu cầu.

Hải quân Mỹ đặt mục tiêu MQ-25A có thể chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay.

Một thách thức khác là hệ thống điều khiển. MQ-25A không có phi công trên khoang, nhưng không đồng nghĩa hoạt động hoàn toàn không cần sự giám sát của con người.

Máy bay sử dụng hệ thống điều khiển nhiệm vụ từ mặt đất, cho phép người vận hành thiết lập và giám sát chuyến bay.

Ngày 25/4/2026, MQ-25A hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 2 giờ. Máy bay thực hiện các thao tác kiểm tra khả năng điều khiển, hoạt động của động cơ và đặc tính bay.

Đây là bước cần thiết trước khi chương trình tiến tới thử nghiệm chuyên sâu và tích hợp với tàu sân bay.

Đến tháng 9/2026, Hải quân Mỹ đã trao hợp đồng sản xuất loạt nhỏ đầu tiên cho 3 máy bay.

Tuy nhiên, trước khi đi vào hoạt động thường xuyên trên tàu sân bay, MQ-25A vẫn phải hoàn thành quá trình thử nghiệm và đánh giá.