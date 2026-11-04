UAV MQ-25 Mỹ đối mặt những thách thức nào trước khi lên tàu sân bay?

Việc phát triển một UAV tiếp dầu không chỉ đòi hỏi máy bay hoạt động ổn định và chuyển nhiên liệu nhanh cho tiêm kích.

Đối với Hải quân Mỹ, MQ-25A Stingray còn phải đáp ứng yêu cầu hoạt động trong môi trường tàu sân bay, nơi không gian hạn chế và các hoạt động hàng không diễn ra với cường độ cao.

Ngày 25/4/2026, UAV MQ-25A thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại cơ sở của Boeing ở bang Illinois.

Chuyến bay kéo dài 2 giờ, tập trung kiểm tra khả năng điều khiển cơ bản, hoạt động của động cơ và đặc tính bay. Máy bay được điều khiển thông qua trạm điều khiển mặt đất MD-5.

Kết quả này mở đầu chương trình thử nghiệm bay của cấu hình máy bay tác chiến. Tuy nhiên, kiểm tra trên đường băng và trong chuyến bay thử chưa thể thay thế toàn bộ quá trình đánh giá khi hoạt động trên tàu sân bay.

Một trong những yêu cầu quan trọng là tích hợp hệ thống điều khiển với quy trình vận hành hàng không hải quân.

UAV MQ-25A không có phi công trên khoang, nên việc thiết lập đường bay, theo dõi tình trạng máy bay và xử lý những tình huống phát sinh phải được thực hiện thông qua hệ thống điều khiển và người vận hành.

Khả năng tiếp dầu cũng là nội dung cần được kiểm chứng. Theo yêu cầu thiết kế, MQ-25A phải chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay.

Việc đạt chỉ tiêu thiết kế trên giấy không đồng nghĩa máy bay đã hoàn thành mọi thử nghiệm tiếp dầu với các loại tiêm kích.

Ngoài ra, MQ-25A cần chứng minh khả năng phối hợp với các máy bay có người lái và hệ thống trên tàu sân bay.

Những nội dung này có vai trò quan trọng vì UAV phải hoạt động như một thành phần của không đoàn, chứ không phải một phương tiện độc lập.

Ngày 19/5/2026, chương trình được thông qua cột mốc Milestone C, cho phép chuyển sang sản xuất loạt nhỏ. Hợp đồng đầu tiên cho 3 máy bay được trao vào tháng 9/2026, với kế hoạch giao hàng ban đầu từ năm 2029.

Các mốc này cho thấy chương trình đã tiến triển từ phát triển sang sản xuất ban đầu. Dù vậy, việc đưa MQ-25A vào hoạt động còn phụ thuộc kết quả thử nghiệm, quá trình huấn luyện nhân lực và khả năng tích hợp với tàu sân bay.