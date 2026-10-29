UAV MQ-25 Mỹ có thể tiếp dầu cho tiêm kích ở khoảng cách 926 km

Khả năng tiếp dầu trên không là nhiệm vụ cốt lõi của UAV MQ-25A Stingray, chương trình được Hải quân Mỹ phát triển nhằm tăng tầm hoạt động cho các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay.

Thay vì mang vũ khí để trực tiếp tấn công mục tiêu, MQ-25A đảm nhiệm vai trò cung cấp nhiên liệu cho các máy bay khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo yêu cầu thiết kế được công bố, UAV MQ-25A phải có khả năng chuyển giao ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km tính từ tàu sân bay.

Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng quyết định giá trị tác chiến của mẫu máy bay này.

MQ-25A sử dụng hệ thống tiếp dầu trên không dạng vòi mềm và giỏ tiếp dầu. Máy bay tiếp dầu triển khai cụm thiết bị phía sau, cho phép máy bay nhận nhiên liệu kết nối với hệ thống tiếp nhận tương ứng.

Phương thức này phù hợp với các máy bay chiến đấu được trang bị đầu dò tiếp dầu dạng cần cứng ở mũi.

Việc tiếp dầu trên không giúp tiêm kích bổ sung nhiên liệu mà không phải quay về tàu sân bay.

Nhờ đó, máy bay có thể duy trì hoạt động lâu hơn hoặc mở rộng phạm vi thực hiện nhiệm vụ, tùy thuộc vào lượng nhiên liệu nhận được và yêu cầu tác chiến.

Đối với không đoàn tàu sân bay, lợi ích không chỉ nằm ở khả năng tăng tầm bay. MQ-25A còn giúp giảm áp lực lên các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet vốn phải đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp dầu cho đồng đội.

Khi công việc này được chuyển sang UAV chuyên dụng, nhiều máy bay có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ chiến đấu.

Tuy nhiên, con số 926 km không đồng nghĩa mọi tiêm kích đều có thể tăng bán kính chiến đấu thêm đúng 926 km.

Khoảng cách tiếp dầu, lượng nhiên liệu thực tế được chuyển giao, tải trọng vũ khí và mức tiêu hao nhiên liệu đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

UAV MQ-25A được trang bị động cơ phản lực cánh quạt đẩy Rolls-Royce AE 3007N. Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và 9,5 mét khi gập. Thiết kế cánh gập giúp giảm diện tích chiếm chỗ khi bố trí trên tàu sân bay.

Các thông số trên cho thấy MQ-25A được tối ưu cho nhiệm vụ hỗ trợ không đoàn hải quân.

Hiệu quả thực tế của hệ thống sẽ phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm tiếp dầu và khả năng tích hợp với các máy bay nhận nhiên liệu.