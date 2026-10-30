UAV MQ-25 Mỹ có khả năng tàng hình đến đâu?

UAV MQ-25A Stingray được Boeing phát triển cho Hải quân Mỹ với nhiệm vụ chính là tiếp dầu trên không. Đây là một hướng tiếp cận khác với những chương trình UAV tập trung vào trinh sát, thu thập thông tin hoặc tấn công mục tiêu.

Thiết kế của MQ-25A hướng tới khả năng hoạt động trên tàu sân bay, mang hệ thống tiếp dầu và phối hợp với các máy bay chiến đấu.

Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và 9,5 mét khi gập. Động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N cung cấp lực đẩy cho máy bay.

Khi quan sát hình dáng MQ-25A, người xem có thể nhận thấy thân máy bay và cánh được thiết kế theo cấu hình khác với nhiều UAV có cánh thẳng thông thường.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài không thể xác định chính xác diện tích phản xạ radar hay mức độ tàng hình của máy bay.

Khả năng tàng hình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có hình dạng tổng thể, vật liệu và lớp phủ, cách bố trí động cơ, các chi tiết trên bề mặt và đặc tính của từng hệ thống cảm biến đối phương.

Những thông số chi tiết về khả năng giảm bộc lộ radar của MQ-25A không được công bố đầy đủ trong các tài liệu giới thiệu cơ bản về chương trình.

Điều đã được xác định rõ là Hải quân Mỹ phát triển MQ-25A trước hết để giải quyết nhu cầu tiếp dầu trên không.

Máy bay được thiết kế nhằm chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay. Nhiệm vụ này giúp các tiêm kích có người lái giảm bớt công việc tiếp dầu cho đồng đội và tập trung hơn vào hoạt động chiến đấu.

Ngày 25/4/2026, MQ-25A thực hiện chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 2 giờ. Sau đó, chương trình tiếp tục tiến tới giai đoạn sản xuất loạt nhỏ.

Những bước phát triển này tập trung vào việc hoàn thiện máy bay và chuẩn bị tích hợp với hoạt động hàng không trên tàu sân bay.

Do đó, khi đánh giá MQ-25A, cần phân biệt giữa thiết kế khí động học, khả năng giảm bộc lộ radar và nhiệm vụ tác chiến được xác nhận.

Chưa có đủ dữ liệu công khai để khẳng định máy bay sở hữu mức độ tàng hình cụ thể hoặc có thể hoạt động an toàn trong mọi môi trường phòng không.