UAV MQ-25 mở đường cho tương lai phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái

Trong nhiều năm, máy bay không người lái đã được sử dụng cho các nhiệm vụ như trinh sát, giám sát và tấn công.

Với chương trình MQ-25A Stingray, Hải quân Mỹ hướng tới một nhiệm vụ khác: đưa UAV tiếp dầu vào hoạt động cùng các máy bay chiến đấu có người lái trên tàu sân bay.

UAV MQ-25A do Boeing phát triển với nhiệm vụ chính là chuyển nhiên liệu cho máy bay khác trên không.

Theo yêu cầu thiết kế, UAV phải có khả năng chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay. Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và sử dụng động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N.

Vai trò của MQ-25A không nằm ở việc thay thế trực tiếp các tiêm kích trong nhiệm vụ tấn công.

Thay vào đó, máy bay đảm nhiệm một công việc hỗ trợ quan trọng, giúp giảm nhu cầu sử dụng tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet làm máy bay tiếp dầu. Điều này có thể cải thiện hiệu quả khai thác lực lượng trong không đoàn.

Chương trình cũng đòi hỏi Hải quân Mỹ xây dựng phương thức phối hợp giữa máy bay có người lái và UAV.

Hệ thống điều khiển mặt đất MD-5 cho phép người vận hành thiết lập kế hoạch bay, giám sát hoạt động của máy bay và can thiệp khi cần.

Trong chuyến bay thử đầu tiên ngày 25/4/2026, MQ-25A đã thực hiện các thao tác bay theo kế hoạch được thiết lập trước.

Khả năng tự động hóa là một phần quan trọng của chương trình, nhưng không đồng nghĩa UAV được trao quyền tự quyết định mọi hoạt động tác chiến.

UAV MQ-25A vẫn vận hành dưới sự giám sát của con người và phải đáp ứng yêu cầu phối hợp với các phương tiện khác.

Ngày 19/5/2026, chương trình được thông qua để chuyển sang sản xuất loạt nhỏ. Đến tháng 9/2026, Hải quân Mỹ ký hợp đồng sản xuất 3 máy bay đầu tiên thuộc lô này, với kế hoạch bàn giao ban đầu từ năm 2029.

Những bước tiến trên tạo nền tảng cho việc tích hợp UAV vào hoạt động thường xuyên của tàu sân bay.

Tuy nhiên, MQ-25A hiện được phát triển chủ yếu để tiếp dầu. Những khả năng đa nhiệm khác cần được phân biệt với nhiệm vụ đã xác định, thay vì mặc nhiên coi đây là một UAV tấn công.