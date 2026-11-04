UAV MQ-25 giúp tàu sân bay Mỹ mở rộng tầm hoạt động của tiêm kích ra sao?

Tầm hoạt động của máy bay chiến đấu là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức các nhiệm vụ từ tàu sân bay.

Khi máy bay phải bay xa, lượng nhiên liệu tiêu thụ tăng lên, trong khi vẫn cần dự trữ nhiên liệu cho quá trình cơ động và trở về. Tiếp dầu trên không giúp giải quyết một phần hạn chế này.

Hải quân Mỹ phát triển UAV MQ-25A Stingray để thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu chuyên dụng.

Theo yêu cầu thiết kế, máy bay phải có khả năng chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay.

Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm mở rộng khả năng hỗ trợ các máy bay chiến đấu trong không đoàn.

Nếu được triển khai hiệu quả, MQ-25A có thể giúp tiêm kích nhận nhiên liệu mà không cần quay về tàu sân bay để tiếp nhiên liệu giữa nhiệm vụ.

Điều này tạo thêm lựa chọn về thời gian hoạt động và phạm vi triển khai, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet làm máy bay tiếp dầu.

Tuy nhiên, khoảng cách 926 km là yêu cầu về khả năng chuyển giao nhiên liệu của MQ-25A tính từ tàu sân bay, không phải con số thể hiện trực tiếp mức tăng bán kính chiến đấu của mọi tiêm kích.

Mức mở rộng thực tế phụ thuộc lượng nhiên liệu được nhận, tải trọng vũ khí, đường bay, điều kiện thời tiết và mức tiêu hao nhiên liệu của từng máy bay.

Bên cạnh đó, việc tăng tầm hoạt động của tiêm kích không chỉ phụ thuộc vào tiếp dầu. Khả năng phối hợp giữa các máy bay, kế hoạch nhiệm vụ và điều kiện vận hành của tàu sân bay cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể.

MQ-25A có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và sử dụng động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N.

Thiết kế cánh gập giúp giảm sải cánh xuống còn 9,5 mét, đáp ứng yêu cầu bố trí trên tàu sân bay.

Ngày 25/4/2026, máy bay hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 2 giờ. Chương trình sau đó chuyển sang sản xuất loạt nhỏ, với hợp đồng đầu tiên gồm 3 máy bay được trao vào tháng 9/2026.

Dù được kỳ vọng tăng hiệu quả hoạt động của không đoàn tàu sân bay, MQ-25A vẫn cần hoàn tất thử nghiệm và chứng minh khả năng tiếp dầu trong điều kiện vận hành thực tế trước khi có thể đánh giá đầy đủ tác động đối với năng lực tác chiến của Hải quân Mỹ.