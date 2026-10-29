UAV MQ-25 giúp Mỹ giải phóng tiêm kích F/A-18 khỏi nhiệm vụ tiếp dầu

Trong không đoàn tàu sân bay Mỹ, tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet không chỉ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà còn có thể được sử dụng để tiếp dầu cho máy bay khác.

Cách bố trí này giúp duy trì hoạt động của không đoàn, nhưng đồng thời khiến một phần lực lượng tiêm kích phải dành thời gian và nguồn lực cho nhiệm vụ hỗ trợ.

UAV MQ-25A Stingray được phát triển nhằm giải quyết vấn đề đó. Máy bay có nhiệm vụ chính là tiếp dầu trên không, qua đó thay thế một phần công việc tiếp dầu do các tiêm kích có người lái đảm nhiệm.

Theo thiết kế của Boeing, UAV MQ-25A có chiều dài 15,5 mét và sải cánh 22,9 mét khi mở. Khi cánh gập, sải cánh giảm xuống còn 9,5 mét để phù hợp hơn với không gian bố trí trên tàu sân bay. Máy bay sử dụng động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N.

Yêu cầu tiếp dầu được công bố của chương trình là chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km.

Đây là năng lực được kỳ vọng giúp các máy bay chiến đấu duy trì hoạt động xa tàu sân bay hơn mà không cần quay về để bổ sung nhiên liệu.

Giá trị của MQ-25A nằm ở cách phân bổ lại nguồn lực trong không đoàn. Khi UAV chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu, các tiêm kích F/A-18E/F có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ chính.

Hải quân Mỹ cũng kỳ vọng việc giảm cường độ sử dụng tiêm kích cho công việc hỗ trợ sẽ góp phần bảo toàn tuổi thọ đội máy bay Super Hornet.

Dù vậy, MQ-25A không thể ngay lập tức thay thế toàn bộ máy bay tiếp dầu có người lái. Chương trình vẫn phải trải qua các bước thử nghiệm, tích hợp hệ thống điều khiển và đánh giá khả năng hoạt động trong môi trường tàu sân bay.

Hiệu quả còn phụ thuộc số lượng UAV được trang bị, khả năng bảo đảm kỹ thuật và mức độ phối hợp với các máy bay khác.

Ngày 25/4/2026, MQ-25A hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 2 giờ. Đến tháng 9/2026, Hải quân Mỹ trao hợp đồng sản xuất loạt nhỏ đầu tiên cho 3 máy bay, với kế hoạch giao hàng ban đầu dự kiến bắt đầu vào năm 2029.

Đây là bước chuyển từ phát triển sang sản xuất, nhưng MQ-25A vẫn cần thêm thời gian để chứng minh khả năng hỗ trợ không đoàn trong điều kiện hoạt động thực tế.