UAV MQ-25 có thể tiếp dầu cho những máy bay nào của Hải quân Mỹ?

Trong hoạt động của không đoàn tàu sân bay, tiếp dầu trên không giúp máy bay chiến đấu duy trì thời gian hoạt động và mở rộng phạm vi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi các tiêm kích phải đảm nhiệm công việc tiếp dầu cho đồng đội, một phần lực lượng có thể không tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu chính.

Hải quân Mỹ phát triển UAV MQ-25A Stingray để đảm nhiệm vai trò này. Máy bay sử dụng hệ thống tiếp dầu trên không dạng vòi mềm và giỏ tiếp dầu, phục vụ các máy bay được trang bị thiết bị tiếp nhận nhiên liệu tương thích.

Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ chương trình. Loại máy bay này hiện vừa đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu, vừa có thể được cấu hình để tiếp dầu trên không.

Khi MQ-25A đảm nhận phần việc hỗ trợ, các tiêm kích Super Hornet có thể dành nhiều nguồn lực hơn cho nhiệm vụ chính.

Ngoài F/A-18E/F, các tài liệu về chương trình cũng đặt MQ-25A trong bối cảnh hoạt động của không đoàn tàu sân bay có nhiều loại máy bay khác nhau.

Tiêm kích tàng hình F-35C Lightning II và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đều là những thành phần quan trọng của lực lượng này.

Tuy nhiên, khả năng tiếp dầu thực tế không thể chỉ xác định dựa trên việc một loại máy bay cùng hoạt động trong không đoàn.

Mỗi máy bay phải có hệ thống tiếp nhận nhiên liệu tương thích, đồng thời quá trình tích hợp phải được kiểm tra và chứng nhận.

Vì vậy, không nên mặc nhiên coi mọi máy bay trên tàu sân bay đều đã được xác nhận khả năng nhận nhiên liệu từ MQ-25A.

Theo yêu cầu thiết kế, MQ-25A phải có khả năng chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km tính từ tàu sân bay. Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và sử dụng động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N.

Giá trị của MQ-25A nằm ở khả năng hỗ trợ nhiều máy bay mà không cần trực tiếp tham gia chiến đấu.

UAV này có thể giúp Hải quân Mỹ tổ chức nhiệm vụ tiếp dầu theo hướng chuyên biệt hơn, đồng thời giảm áp lực lên các tiêm kích có người lái.

Dù vậy, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc tiến độ thử nghiệm, số lượng máy bay được trang bị và khả năng tích hợp với từng loại máy bay nhận nhiên liệu.