UAV Lancet Nga săn pháo tự hành triệu USD của Ukraine

Truyền hình quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) nước này tập kích vị trí được cho là nơi Ukraine cất giấu nhiều khẩu đội pháo tại tỉnh Zaporizhzhia.

Theo Zvezda, mục tiêu gồm pháo kéo M119, pháo tự hành bánh xích M109 Paladin và 2 pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bogdana.

Hình ảnh cho thấy các thiết bị bay không người lái (drone) cáp quang và UAV tự sát Lancet lần lượt lao xuống khu vực mục tiêu, phá hủy lớp ngụy trang và lồng bảo vệ trước khi thân pháo bị đánh trúng.

M109 Paladin là dòng pháo tự hành 155 mm do Mỹ phát triển và được Ukraine tiếp nhận với nhiều biến thể khác nhau.

Trong đó, Mỹ từng viện trợ cho Ukraine 18 tổ hợp M109A6 Paladin. Giá trị mỗi tổ hợp M109 có thể lên tới vài triệu USD, tùy biến thể và cấu hình.

Còn 2S22 Bogdana là dòng pháo tự hành 155 mm do Ukraine phát triển, sử dụng đạn theo chuẩn NATO. Đây là một trong những hệ thống pháo chủ lực của lực lượng Ukraine và đã xuất hiện trong nhiều video chiến sự.

Thống kê nguồn mở cho thấy UAV Lancet đã được ghi nhận tấn công hơn 5.100 mục tiêu Ukraine kể từ khi lần đầu được sử dụng trong chiến đấu vào tháng 7/2022.

Trong số này, 1.132 mục tiêu được xác định bị phá hủy hoàn toàn và 2.118 mục tiêu bị hư hại. Pháo kéo và pháo tự hành nằm trong nhóm mục tiêu bị Lancet tập kích nhiều nhất.

Lost Armour, trang thống kê thiệt hại chiến sự của Nga, cho biết gần 70 UAV Lancet đã được ghi nhận triển khai trong các cuộc tập kích từ đầu tháng 9.

Con số này thấp hơn mức hơn 300 chiếc được trang này ghi nhận trong tháng 5/2024. Các số liệu trên dựa vào hình ảnh và thông tin nguồn mở, do đó không phản ánh toàn bộ số UAV thực tế được sử dụng.

Một yếu tố đáng chú ý là sự kết hợp giữa UAV Lancet và drone điều khiển qua cáp quang.

Loại drone này sử dụng đường truyền vật lý thay vì liên lạc vô tuyến, giúp giảm nguy cơ bị gây nhiễu trong môi trường tác chiến điện tử.

Một số mẫu có thể hoạt động ở khoảng cách hàng chục km, tùy cấu hình.

Oryx cũng duy trì cơ sở dữ liệu tổn thất khí tài Ukraine dựa trên hình ảnh hoặc video có thể xác minh.

Cơ sở dữ liệu này ghi nhận nhiều tổn thất đối với M109 và 2S22 Bogdana, nhưng chính Oryx lưu ý rằng danh sách chỉ bao gồm những trường hợp có bằng chứng hình ảnh và liên tục được cập nhật.

Đòn tập kích mới cho thấy pháo binh vẫn là một trong những nhóm mục tiêu quan trọng của UAV chiến thuật.

Việc phát hiện trận địa, xuyên qua lớp ngụy trang và đánh trúng khí tài có giá trị cao bằng các phương tiện không người lái đang trở thành một đặc điểm nổi bật của chiến trường Ukraine.