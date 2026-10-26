UAV Lancet của Nga trở thành thất bại triệu USD ở Ukraine?

Theo binh sĩ Nga có tên Pavel Gubarev, một đơn vị máy bay không người lái (UAV) của Nga đã phóng khoảng 100 chiếc Lancet trong vòng 3 tháng nhưng chỉ đánh trúng 3 mục tiêu.

UAV Lancet của Nga. (Ảnh: DB)

Cũng theo Militarnyi, phần lớn số UAV còn lại bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Nếu số liệu này chính xác, đây là dấu hiệu cho thấy Lancet đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Gubarev cho biết số UAV nói trên được một nhóm thuộc đơn vị Nga mang tên Sparta sử dụng trong khoảng thời gian 3 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 6. Nhóm này do Trung úy Kirill Ozerov, có mật danh "Nevsky", chỉ huy, nhưng ông không tiết lộ khu vực chiến tuyến nơi đơn vị hoạt động.

3 mục tiêu được cho là bị Lancet đánh trúng gồm một pháo tự hành, một hầm trú ẩn của bộ binh và một cửa hàng ven đường. Trong khi đó, phần lớn UAV còn lại bị lực lượng phòng không Ukraine vô hiệu hóa. Một số chiếc khác được cho là bị chính lực lượng Nga phá hủy do sự phối hợp thiếu hiệu quả giữa các đơn vị.

Hiệu quả tác chiến thấp càng đáng chú ý khi Lancet không phải loại vũ khí có chi phí nhỏ. Theo ước tính của Gubarev, mỗi chiếc có giá từ 3 triệu đến 5,5 triệu rúp, tương đương khoảng 37.000-67.000 USD.

Với khoảng 100 chiếc được phóng đi, tổng chi phí của đơn vị có thể lên tới 300-550 triệu rúp, tương đương khoảng 3,7-6,1 triệu USD. Nếu chỉ có 3 mục tiêu bị đánh trúng, khoản chi phí dành cho mỗi lần tấn công thành công trở nên rất lớn.

Dự án Oryx cũng ước tính, giá một chiếc Lancet vào khoảng 35.000 USD, tương đối gần với mức thấp trong khoảng giá mà Gubarev đưa ra. Dù vậy, các con số này là ước tính, không phải dữ liệu chi phí chính thức được nhà sản xuất xác nhận.

Gubarev cho rằng nguyên nhân không nằm ở những người trực tiếp vận hành UAV, mà ở khâu chỉ huy và tổ chức tác chiến. Theo ông, các chỉ huy đã sử dụng những UAV đắt tiền khi chưa chuẩn bị đầy đủ, đồng thời gửi lên cấp trên những báo cáo về thành tích mà ông cho là không phản ánh đúng kết quả thực tế.

"Không có vấn đề gì về mặt kỹ thuật trong việc phóng UAV: các binh sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tận tâm và đúng đắn. Vấn đề cần giải quyết là ở phía các chỉ huy", Gubarev nói.

Lancet là dòng UAV cảm tử do ZALA Aero, công ty thuộc tập đoàn Kalashnikov của Nga, phát triển. Thiết kế của phương tiện sử dụng hai bộ cánh hình chữ X bố trí dọc thân, kết hợp với vật liệu composite. Phần mũi được trang bị đầu dò quang học, trong khi đầu đạn, pin và động cơ điện nằm ở thân máy bay. Cánh quạt đẩy được bố trí ở phía đuôi.

UAV được phóng từ bệ chuyên dụng và điều khiển thông qua một trạm điều khiển dạng vali. Nhà sản xuất công bố tầm hoạt động của Lancet vượt quá 40 km. Dựa trên khoảng cách tới những mục tiêu mà dòng UAV này từng tấn công, một số ước tính cho rằng tầm bắn tối đa có thể đạt khoảng 50 km.

Một số phiên bản Lancet được mô tả là sử dụng đầu đạn xuyên giáp KZ-6 nặng khoảng 3 kg. Theo các mô tả hiện có, đầu đạn này được cố định bên trong thân UAV bằng vật liệu bọt, dù thiết kế ban đầu của nó không dành cho cách bố trí như vậy.

Trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc xung đột, Lancet là một trong những vũ khí Nga sử dụng để tấn công pháo binh và xe bọc thép Ukraine. Khả năng tiếp cận mục tiêu từ trên không khiến dòng UAV này trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các phương tiện quân sự hoạt động gần tiền tuyến.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã tăng cường các biện pháp đối phó, trong đó có việc sử dụng UAV đánh chặn để truy đuổi và tiêu diệt Lancet ngay trên không. Theo các báo cáo được công bố, số UAV Lancet bị Ukraine bắn hạ ngày càng tăng.