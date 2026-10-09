UAV Iran đánh trúng điểm yếu của Mỹ

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong bối cảnh đó, thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ và công nghệ phổ thông đang làm thay đổi diện mạo chiến tranh.

Sau 8 tháng hứng chịu hỏa lực tấn công từ Mỹ và Israel, Iran vẫn liên tục đáp trả bằng các loại thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed giá rẻ. UAV Shahed đã ngăn cản Hải quân Mỹ quay trở lại cảng thân thiện tại Trung Đông và gây hư hại nghiêm trọng cho một căn cứ không quân của Mỹ gần Iran.

Theo truyền thông Mỹ, cảnh báo về UAV Iran thậm chí đã dẫn đến việc sơ tán toàn bộ chiến đấu cơ Mỹ khỏi căn cứ không quân Fairford ở Anh trong tuần này.

Điều này làm nổi bật tính chất lan rộng của các mối đe dọa mới, cũng như cho thấy sự thiếu chuẩn bị của giới chức Mỹ và châu Âu trong việc đối phó với thiết bị bay không người lái.

"Điều khiến tôi lo ngại là nguy cơ gia tăng của 'khủng bố bằng thiết bị bay không người lái', cũng như khả năng các tổ chức và những kẻ có ý đồ xấu tấn công cơ sở hạ tầng của chúng ta bằng các phương tiện giá rẻ, thậm chí là những thiết bị tự chế từ vật dụng gia đình", một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu nhận định.

Các quan chức Mỹ cũng nhận thấy những hạn chế tương tự. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gần đây đã thành lập bộ chỉ huy tác chiến mới chuyên trách về xung đột bằng thiết bị bay không người lái, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều năm nữa đơn vị này mới mang lại kết quả thực tế trên chiến trường.

Một quan chức Mỹ giấu tên nhận định với truyền thông địa phương rằng Iran có thể "gây ra tất cả những áp lực bất đối xứng này lên chúng ta", điều mà trước đây vài năm chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, các đồng minh NATO tại châu Âu lại càng dễ bị tổn thương hơn. Theo các nguồn thạo tin, căn cứ trên khắp NATO và châu Âu đều nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo từ Tehran, khiến giới chức lo ngại về khả năng Iran sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa trong tương lai.

Ngoài ra, sự gia tăng các loại công nghệ tương đối rẻ tiền được chế tạo từ những linh kiện có sẵn trên thị trường đang buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại cách thức đẩy nhanh tiến độ mua sắm và phát triển các loại vũ khí chống thiết bị bay không người lái cũng như tên lửa đánh chặn.

Ngay cả những công ty quốc phòng mới đầy sáng tạo cũng chưa chứng minh được khả năng sản xuất các loại vũ khí này trên quy mô lớn để đối phó với mối đe dọa nêu trên.

Bà Stacie Pettyjohn tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) nhận định: “Có thể gia cố một số căn cứ và giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại đó, hoặc xây dựng những căn cứ kiểu pháo đài, với hệ thống phòng không tăng cường và các công trình được xây dựng ngầm. Nhưng vẫn còn những câu hỏi hóc búa cần giải đáp: Cần hiện diện ở đâu? Vì sao? Với những loại lực lượng nào? Và với tần suất ra sao?”.

Quân đội Mỹ với các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, máy bay ném bom tầm xa và máy bay tiếp nhiên liệu trên không vẫn có thể hoạt động tại bất kỳ nơi nào trên thế giới mà họ muốn.

Tuy nhiên, những con tàu uy lực này gần như bị chặn đứng khỏi Vịnh Ba Tư nếu không thể tiếp nhiên liệu tại căn cứ ở Bahrain. Họ buộc phải nhận tiếp tế và nhiên liệu từ căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, cách đó tới 3.218 km

Đồng thời, các khu vực khác bao gồm trung tâm hậu cần của Lục quân tại Kuwait và trung tâm chỉ huy Al Udeid ở Qatar cũng ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trong bối cảnh kho dự trữ phòng không cạn dần và thiếu vắng các công trình kiên cố. Ngay cả Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng cảm nhận được áp lực này.