UAV giải bài toán thiếu lao động nông nghiệp

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Máy bay không người lái (UAV) thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh.

Tại xã Hòa Hội, vùng biên giới phía Bắc tỉnh Tây Ninh, việc đưa máy bay không người lái vào phun thuốc bảo vệ thực vật đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác truyền thống. Thay vì mang bình phun thuốc đi khắp đồng ruộng, người sản xuất có thể sử dụng thiết bị bay để thực hiện công việc trên diện tích lớn, giảm thời gian và công sức lao động.

Anh Nguyễn Công Danh, 43 tuổi, nông dân xã Hòa Hội cho biết, trước đây, một lao động phun thuốc thủ công mỗi ngày chỉ thực hiện được từ khoảng 3-4 ha đất nông nghiệp/ngày. Khi sử dụng máy bay nông nghiệp, diện tích có thể thực hiện đạt khoảng 30-40 ha/ngày. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian, giảm nhu cầu thuê nhân công, nhất là trong những thời điểm cần tập trung chăm sóc cây trồng.

Ông Nguyễn Đồng Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết, những năm gần đây, địa phương quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng thu nhập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đồng Dũng, việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc và hạn chế người sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Đây là một trong những giải pháp phù hợp với định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và môi trường sản xuất.

Không chỉ tại các vùng sản xuất nông nghiệp truyền thống, nhu cầu ứng dụng UAV cũng ngày càng rõ nét tại những nông trường có diện tích cây trồng lớn. Tại xã Tân Thành, Nông trường Cao su Đồng Rùm đang đối mặt với những khó khăn trong quản lý, chăm sóc cây cao su, nhất là tình trạng thiếu lao động vào các thời điểm cao điểm sản xuất.

Lãnh đạo xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, tìm hiểu các giải pháp ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Hồng Việt Thắng, Phó Giám đốc Nông trường Cao su Đồng Rùm cho biết, với diện tích sản xuất lớn, việc bố trí nhân lực chăm sóc cây trồng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào đầu mùa mưa, khi lao động được tập trung cho hoạt động gieo trồng cây mới, nguồn nhân lực phục vụ chăm sóc vườn cây càng hạn chế. Do đó, ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm áp lực lao động, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất.

Từ nhu cầu thực tế này, các giải pháp sử dụng UAV được nghiên cứu nhằm hỗ trợ khảo sát, giám sát và quản lý nông trường trên diện tích rộng. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần RealTime Robotics Việt Nam cho biết, tùy theo yêu cầu sử dụng, UAV có thể thực hiện các chuyến bay ở nhiều độ cao khác nhau để thu thập dữ liệu, hỗ trợ theo dõi hiện trạng cây trồng và quản lý sản xuất.

Theo Tiến sĩ Lương Việt Quốc, bài toán ứng dụng UAV trong quản lý cây cao su tại Nông trường Cao su Đồng Rùm, xã Tân Thành có khả năng tạo ra tác động kinh tế - xã hội thiết thực. Bởi cây cao su được trồng trên diện tích lớn, phân bố liên vùng từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Nếu mô hình thử nghiệm tại Tây Ninh đạt hiệu quả, giải pháp có thể được nghiên cứu nhân rộng, phục vụ quản lý các vùng sản xuất có điều kiện tương đồng, đồng thời mở rộng ứng dụng sang cây ăn trái và những loại cây công nghiệp khác.

Trong khi đó, ông Phan Huy Thùy, Phó Giám đốc Trường Thịnh Drone cho biết, ngoài máy bay nông nghiệp, doanh nghiệp còn nghiên cứu, phát triển thiết bị tự hành phục vụ sản xuất. Trong đó, xe gieo sạ có thể thiết lập bản đồ, xây dựng kế hoạch vận hành và xác định lượng giống sử dụng theo diện tích. Theo ông Thùy, hiệu quả ứng dụng công nghệ không chỉ phụ thuộc vào công suất, dung tích hay tốc độ vận hành của thiết bị mà còn ở việc lựa chọn thông số kỹ thuật phù hợp.

Từ thực tế này, cơ giới hóa nông nghiệp cần gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng quy trình vận hành phù hợp. Người sử dụng phải hiểu đặc điểm thiết bị, điều kiện canh tác và những yêu cầu về an toàn.

Hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu tính năng, giải pháp vận hành máy bay không người lái (UAV), hướng tới ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên và khai thác tiềm năng kinh tế tầm thấp tại Tây Ninh.

Cùng với nhu cầu ứng dụng tại các địa phương, nhiều doanh nghiệp đang nghiên cứu, giới thiệu những dòng máy bay nông nghiệp và thiết bị tự hành nhằm đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Máy bay nông nghiệp 2TECH cho biết, việc ứng dụng máy bay nông nghiệp giúp giảm công lao động, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao khả năng tổ chức các công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Thắng, để công nghệ được ứng dụng lâu dài, doanh nghiệp không chỉ cung cấp thiết bị mà còn phải phát triển hệ thống phân phối, bảo hành, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật.

Đặc biệt, máy bay nông nghiệp là thiết bị đòi hỏi người sử dụng phải được hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và xử lý những vấn đề phát sinh. Vì vậy, việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật tại các địa bàn sản xuất có ý nghĩa quan trọng, giúp nông dân yên tâm tiếp cận và khai thác thiết bị.

Từ những mô hình ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên, Tây Ninh đang từng bước mở rộng định hướng phát triển công nghệ UAV, hướng tới hình thành hệ sinh thái phương tiện không người lái và khai thác tiềm năng kinh tế tầm thấp. Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái là một trong những hướng đi được tỉnh quan tâm. Địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai chiến lược với 11 nhiệm vụ, hướng tới phát triển công nghệ “Make in Viet Nam”, đồng thời đưa các giải pháp công nghệ vào giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Tây Ninh có nhiều điều kiện để phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái khi sở hữu không gian phát triển rộng, khu vực biên giới, diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, các khu, cụm công nghiệp và hệ thống hạ tầng đang phát triển. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng UAV trong nông nghiệp chính xác, giám sát tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và logistics.

Doanh nghiệp giới thiệu các dòng máy bay không người lái (UAV) và giải pháp công nghệ phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và tiết kiệm nhân công.

Định hướng này cũng gắn với yêu cầu khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hoạt động bay, chủ quyền dữ liệu và năng lực tự chủ công nghệ. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Tây Ninh có lợi thế về quỹ đất, không gian thực địa thuận lợi để thử nghiệm, đào tạo và triển khai ứng dụng công nghệ. Năm 2026, Tây Ninh bố trí gần 1.198 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 2,04% tổng chi ngân sách địa phương. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, mạng 5G hiện diện tại 100% xã, phường, phủ sóng khoảng 91% dân số; 97,87% hộ gia đình có Internet cáp quang; 138/182 nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đã được triển khai.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo với 300 thành viên, giải quyết 100 bài toán đổi mới sáng tạo mỗi năm, hỗ trợ 100 doanh nghiệp nâng cao năng suất và ươm tạo từ 300-350 dự án khởi nghiệp.

Từ những chuyến bay phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Hòa Hội, quản lý nông trường cao su ở Tân Thành, công nghệ UAV đang từng bước được Tây Ninh đưa vào giải quyết những vấn đề cụ thể. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển dịch vụ kỹ thuật và đánh giá hiệu quả các mô hình ứng dụng sẽ tạo cơ sở để địa phương mở rộng khai thác công nghệ, nâng cao năng suất sản xuất và từng bước hình thành động lực tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp.