UAV động cơ phản lực của Nga khiến phòng không Ukraine gặp khó

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/9, Đại tá Yuriy Ihnat – người phát ngôn của Không quân Ukraine – chia sẻ với tờ Financial Times rằng Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng 60% các cuộc tấn công sử dụng thiết bị máy bay không người lái động cơ phản lực Geran-5 mới. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đánh chặn 95% mà hệ thống phòng không Ukraine đạt được đối với các biến thể UAV khác.

Với thân hình trụ và cánh thẳng, hình dáng của Geran-5 trông giống tên lửa hành trình hơn là các loại UAV tầm xa thông thường. Theo các nguồn tin từ Nga, loại UAV này có tầm hoạt động lên tới 1.000 km và trần bay tối đa khoảng 6.000 m – cao hơn so với các mẫu UAV trước đó.

Ông Inhat cho biết Ukraine đã buộc phải huy động chiến đấu cơ hoạt động với cường độ rất cao kể từ khi Nga bắt đầu sử dụng Geran-5 vào tháng 8, trong đó các phi công trực tiếp bắn hạ những chiếc UAV này.

Tuy nhiên, hiệu quả của Geran-5 không chỉ nằm ở tốc độ và tầm hoạt động. Theo chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov, loại UAV này được trang bị công nghệ thị giác máy tính kết hợp với bản đồ địa hình kỹ thuật số, tạo điều kiện để chúng tự động nhận diện và lựa chọn mục tiêu.

Mẫu thiết bị bay không người lái trang bị động cơ phản lực đầu tiên của Nga là Geran-3, được đưa vào triển khai năm 2025. Nó có tốc độ vượt trội so với Geran-2, đạt mức 330 km/h trong khi Geran-2 chỉ đạt 185 km/h. Dù có tầm bay ngắn hơn đáng kể chỉ 600 km so với mức lên tới 2.500 km của Geran-2 nhưng Geran-3 có khả năng bay ở độ cao đáng kể hơn, qua đó giảm thiểu nguy cơ bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Cuối năm đó, mẫu Geran-4 chạy bằng động cơ phản lực đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine với tốc độ tối đa tăng lên 500 km/h và tầm bay đạt 850 km. Tiếp đó, vào tháng 8/2026, lực lượng Nga lần đầu tiên đưa mẫu Geran-5 vào thực chiến; loại này sở hữu tốc độ cao hơn và tầm bay xa hơn nữa.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đánh giá Nga đang ưu tiên sản xuất Geran-4 và Geran-5 dành cho chiến dịch tấn công Ukraine vào mùa Thu và mùa Đông. Điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, do kho dự trữ tên lửa Patriot phương Tây cung cấp của Ukraine đang dần cạn kiệt. Đây là những loại tên lửa duy nhất thực sự hiệu quả trong việc bắn hạ Geran-5.

Khi nhiều UAV Nga vượt qua được lưới phòng không và tiến vào thủ đô Kiev, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine đang khẩn trương phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn mới nhằm đối phó mối đe dọa này. Họ tự phát triển hệ thống động lực phản lực và huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ dẫn đường trong quá trình truy đuổi.

Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Ukraine – Tướng Vadym Skibitskyi đã bày tỏ lo ngại vào tháng 8. Ông cho biết Ukraine hiện cần các loại tên lửa đánh chặn mới "có tốc độ phù hợp" để đối phó với các biến thể Geran đời mới nhất sử dụng động cơ phản lực.

Theo ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, nước này hiện đã đưa công nghệ đánh chặn mới vào thực chiến và đang chạy đua để đẩy mạnh sản xuất trước khi giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa Đông ập đến. Ông Budanov khẳng định công nghệ này đã đánh chặn thành công phần lớn các thiết bị bay không người lái động cơ phản lực của Nga, song việc sản xuất với quy mô đủ lớn vẫn là thách thức chính.

Hãng TASS (Nga) ngày 1/10 dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho rằng giới chức Ukraine đang nỗ lực tìm cách đối phó với UAV của Nga, nhưng những nỗ lực này không mang lại kết quả do Nga đã sở hữu thế hệ UAV tiếp theo.

"Liên quan đến thiết bị bay không người lái của lực lượng vũ trang Nga, tôi muốn lưu ý rằng hiện nay chúng ta không chỉ giới hạn ở các mẫu Geran-4 được trang bị động cơ phản lực. Ukraine đang dốc sức tìm cách đối phó với những chiếc UAV này, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích, bởi lẽ, ngay khi họ tìm ra cách khắc chế Geran-4, chúng tôi đã có sẵn thế hệ UAV kế tiếp rồi", ông Andrey Marochko nói.

Theo vị chuyên gia này, thế hệ thiết bị bay không người lái mới của Nga sẽ vượt qua được những năng lực và khí tài mà Ukraine đang triển khai trên quy mô lớn.