UAV đánh trúng tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine ở Kiev

Hình ảnh trên mạng xã hội về vụ tấn công.

Sự việc gây hỏa hoạn và buộc một số người bên trong phải trèo qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Theo những thông tin ban đầu, tại thời điểm đó vẫn có người ở bên trong, nhưng chưa rõ tình trạng của họ.

Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kiev sau đó xác nhận một phụ nữ thiệt mạng. Trước đó, chính quyền quận Shevchenkivskyi cũng cho biết vụ tấn công gây thương vong, song chưa công bố đầy đủ thông tin về số người bị ảnh hưởng.

Các lực lượng khẩn cấp được triển khai tới hiện trường để xử lý đám cháy và tìm kiếm, cứu hộ. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân tránh xa khu vực bị tấn công nhằm không cản trở hoạt động của lực lượng cứu hộ.

Vụ đánh trúng tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học nằm trong đợt tập kích bằng UAV nhằm vào Kiev kéo dài từ đêm 27/9 sang ngày 28/9. Theo chính quyền thành phố, các vụ tấn công và tình trạng mảnh vỡ UAV rơi xuống được ghi nhận tại nhiều quận của thủ đô.

Tại quận Shevchenkivskyi, ngoài tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học, một tòa nhà văn phòng cũng bị UAV đánh trúng. Ở quận Obolon, một UAV làm hư hỏng các trụ bơm nhiên liệu tại một trạm xăng, khiến hỏa hoạn bùng phát. Tại quận Holosiivskyi, quán cà phê gần trạm xăng bị UAV đánh trúng, trong khi ở quận Darnytskyi, mảnh vỡ rơi xuống một khu vực trống.

Tại quận Podilskyi, chính quyền Kiev cho biết ít nhất ba người thương vong tính đến đầu ngày 28/9. Giới chức Kiev cũng cho biết trong đợt tấn công có sự xuất hiện của UAV sử dụng động cơ phản lực trong khu vực.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục hứng chịu các đợt tập kích bằng UAV của Nga. Nga chưa bình luận hay xác nhận về các vụ UAV mới nhất.

Trước đó, quyền Thống đốc Egor Kovalchuk tố cáo cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine làm hư hại cây cầu đường sắt và đường ray tại 3 địa điểm ở vùng Bryansk thuộc Nga. Trong đó, một phần cây cầu trên tuyến đường sắt Dyatkovo - Lyudinovo bị sập khiến 10 toa tàu trật khỏi đường ray.

Cuộc tấn công riêng biệt ở huyện Unecha làm trật bánh thêm 18 toa tàu chở hàng rỗng, công tác sửa chữa sẽ bắt đầu sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga kiểm tra hiện trường. Vụ tấn công thứ 3 cũng gây hư hại đường ray ở huyện Navlya nhưng không làm gián đoạn giao thông đường sắt hay gây thương vong.