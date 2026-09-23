UAV chiến đấu YFQ-44A Fury 'mở rộng hỏa lực' với vũ khí không đối đất

Những hình ảnh mới do Anduril cung cấp cho thấy máy bay chiến đấu phối hợp không người lái YFQ-44A Fury đang được kiểm tra khả năng tích hợp nhiều loại vũ khí không đối đất.

Đây là bước mở rộng đáng chú ý đối với mẫu máy bay được Không quân Mỹ lựa chọn cho chương trình CCA Increment 1.

Anduril cho biết, công ty đã bắt đầu tích hợp và kiểm tra độ phù hợp của nhiều loại vũ khí trên YFQ-44A.

Danh sách gồm bom dẫn đường JDAM 500 pound, tương đương 226,8 kg, bom đường kính nhỏ SDB 250 pound, tương đương 113,4 kg, tên lửa hành trình chi phí thấp và các cụm phóng rocket 2,75 inch có điều khiển hoặc không điều khiển.

Các vũ khí này hiện mới được lắp đặt trên máy bay trong quá trình kiểm tra trên mặt đất. Anduril xác nhận chúng chưa được thử nghiệm trên không từ YFQ-44A.

Đây là bước chuẩn bị trước khi tiến tới các cuộc thử nghiệm mang vũ khí và phóng thực tế nếu chương trình được lựa chọn.

YFQ-44A hiện có 2 giá treo dưới cánh và đã tiến hành thử nghiệm với tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Phiên bản sản xuất dự kiến có 4 điểm treo vũ khí bên ngoài, đủ khả năng mang 4 tên lửa AIM-120 cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Việc tích hợp thêm vũ khí không đối đất cho phép Fury đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Ngoài tác chiến không đối không, máy bay có thể được cấu hình cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái, chống tên lửa hành trình hoặc tấn công các mục tiêu mặt đất.

Anduril cũng đang phát triển khả năng tích hợp tên lửa hành trình chi phí thấp Barracuda 500 vào Fury. Công ty định hướng sử dụng cùng một nền tảng cho nhiều cấu hình nhiệm vụ bằng cách thay đổi vũ khí và cảm biến.

YFQ-44A là 1 trong 2 mẫu máy bay được Không quân Mỹ lựa chọn cho CCA Increment 1, cùng máy bay chiến đấu phối hợp không người lái YFQ-42A Vengeance của General Atomics. Yêu cầu ban đầu của chương trình tập trung vào nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Không quân Mỹ hiện cũng đang xem xét các yêu cầu đối với CCA Increment 2, trong đó khả năng tấn công mặt đất được đặt lên bàn cân.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Kenneth Wilsbach cho biết lực lượng này chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cấu hình của giai đoạn tiếp theo.

Anduril đồng thời đang phát triển khả năng để máy bay có người lái chỉ huy các CCA trong đội hình chiến đấu.

UAV Fury đã bay cùng máy bay chiến đấu có người lái và từng bay theo đội hình với tiêm kích F-35, dù các máy bay này chưa trực tiếp điều khiển Fury.