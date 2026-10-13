UAV chiến đấu U740 Valkyrie thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại châu Âu

Hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus cùng với Công ty Kratos Defense & Security Solutions của Mỹ đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie tại châu Âu.

Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Airbus. Theo thông báo, chuyến bay thử nghiệm diễn ra tại một địa điểm nằm ở Bắc Âu.

Trong bài kiểm tra, phương tiện này đã cất cánh bằng tên lửa đẩy mà không cần đường băng, thực hiện các thao tác ở nhiều độ cao khác nhau và tăng tốc đến vận tốc Mach 0,8.

Bên cạnh đó, nhà điều hành cũng đã thay đổi các thông số nhiệm vụ trong suốt chuyến bay.

Máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại châu Âu.

Theo Airbus, máy bay đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch. Giai đoạn tiếp theo sẽ là các thử nghiệm phức tạp hơn với việc tích hợp hệ thống điều khiển nhiệm vụ MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure), hiện đang được phát triển.

Hệ thống MARS sẽ sử dụng phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động thực hiện nhiệm vụ và điều phối các nhóm máy bay không người lái. Đồng thời những quyết định quan trọng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của con người.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của phiên bản cơ sở của XQ-58A Valkyrie đã diễn ra tại Mỹ vào năm 2019. Hai công ty dự định xây dựng một tổ hợp UAV với khả năng sẵn sàng chiến đấu vào cuối thập kỷ này.

Các thử nghiệm hiện tại diễn ra nhằm kiểm tra phiên bản châu Âu của thiết bị, trong đó Airbus đang tích hợp với hệ thống điều khiển MARS của riêng mình.

Trước đó, tại Triển lãm hàng không quốc tế ILA 2026 ở Berlin, tập đoàn hàng không châu Âu Airbus đã lần đầu tiên trình diễn máy bay chiến đấu không người lái mới nhất U760 Ravenstorm, đây cũng là một bản thiết kế đầy triển vọng.

Theo Militarnyi