UAV cảm tử Ukraine bắn cháy pháo phản lực Grad của Nga ở tiền tuyến

Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 31/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn cháy pháo phản lực Grad của Nga. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch tập kích không được tiết lộ.

"Đơn vị UAV của Lữ đoàn Số 59 đã tấn công hệ thống pháo BM-21 Grad của Nga sau khi đối thủ sử dụng nó để phóng 2 quả tên lửa. Đòn tấn công chính xác đã khiến khí tài của Nga bốc cháy và phát nổ dữ dội. Ngoài hệ thống pháo Grad, Lữ đoàn 59 cũng phá hủy một số xe tải, xe bọc thép và trang thiết bị của đối thủ trong thời gian vừa qua", phía Ukraine cho biết.

UAV cảm tử Ukraine bắn cháy pháo phản lực Grad của Nga. Video: Defense Express

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ đầu thập niên 1960. BM-21 bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Khi mới được đưa vào biên chế của quân đội, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, các chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính cho đến rải mìn chống tăng, gây nhiễu sóng radio…