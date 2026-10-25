UAV Ayudag-6 của Ukraine mở hướng sơ tán thương binh bằng đường không

UAV Ayudag-6 do công ty quốc phòng Gurzuf Defence của Ukraine phát triển vừa được sử dụng trong một nhiệm vụ sơ tán thương binh từ tiền tuyến bằng đường không.

Quân đội Ukraine công bố video cho thấy một binh sĩ bị thương được đưa lên khỏi mặt đất bằng hệ thống tời gắn trên thiết bị bay không người lái (UAV), sau đó vận chuyển đến vị trí an toàn hơn.

Ayudag-6 thuộc dòng UAV hạng nặng Heavy Shot, có thiết kế 6 cánh tay gắn động cơ. Tên gọi của thiết bị kết hợp số lượng động cơ với tên núi Ayu-Dag ở bán đảo Crimea.

Ban đầu, nền tảng này được phát triển để vận chuyển hàng hóa, đạn dược và vật tư đến các vị trí tiền tuyến, nơi phương tiện mặt đất khó tiếp cận.

Theo thông tin do truyền thông Ukraine công bố, Ayudag-6 nặng khoảng 98 kg, có thể mang tải trọng 70-90 kg và hoạt động ở độ cao khoảng 150-300 m.

Tầm bay được công bố lên tới 25 km, tùy cấu hình pin và tải trọng. Trong một cuộc thử nghiệm, thiết bị được cho là đã nâng vật nặng 130 kg lên độ cao 15 m và duy trì trên không trong 15 phút.

Đây là kết quả thử nghiệm được công bố, không đồng nghĩa UAV có thể duy trì tầm bay tối đa khi mang tải trọng lớn nhất.

Để thực hiện nhiệm vụ cứu thương, lực lượng Ukraine phối hợp với nhà sản xuất điều chỉnh Ayudag-6, bổ sung hệ thống tời và cơ cấu cố định người.

Binh sĩ bị thương được chuyển thiết bị móc nối trước khi UAV tiếp cận. Sau khi tự gắn mình vào hệ thống nâng, người lính được đưa lên không trung và vận chuyển đến khu vực có lực lượng đồng đội chờ sẵn.

Quân đội Ukraine cho biết việc sơ tán bằng đường bộ gặp trở ngại do địa hình có mìn và hoạt động của UAV Nga. Tiếp cận bằng người hoặc robot mặt đất có thể khiến đội cứu hộ đối mặt nguy cơ thương vong.

Nhiệm vụ được công bố kéo dài khoảng 74 phút, với quãng đường di chuyển 62 km. Binh sĩ sau đó được chuyển đến bệnh viện và đang điều trị, phục hồi.

Tuy nhiên, sơ tán người bằng UAV hạng nặng vẫn tiềm ẩn rủi ro do tải trọng làm ảnh hưởng đến độ ổn định, trong khi thiết bị có thể bị phát hiện hoặc gây nhiễu.

Đại diện Gurzuf Defence nhấn mạnh phương án này nên được xem là lựa chọn cuối cùng khi những cách cứu hộ khác không khả thi.

Nếu được hoàn thiện, Ayudag-6 có thể mở rộng vai trò của UAV từ hậu cần sang cứu hộ trong môi trường chiến đấu nguy hiểm.