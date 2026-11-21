Máy bay không người lái Amazon giao hàng tại Papillion, Nebraska. Ảnh: Omaha World-Herald.

Từ tháng 7 tới nay, những máy bay không người lái thuộc dịch vụ Prime Air của Amazon xuất hiện từ sáng sớm, không khác gì đàn ong rời tổ. “Tổ” chính là trung tâm phân phối hàng khổng lồ của Amazon. Chúng lao vút qua tán cây, đường sá và đường dây diện, rồi nhanh chóng hướng thẳng đến nhà khách hàng, hạ độ cao và thả kiện hàng xuống bãi cỏ.

“Tôi rất thích dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái”, Lois Stuckey - quản lý sự kiện tại Louisiana State University - chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, không phải ai cũng hài lòng với dịch vụ này.

Một số cư dân địa phương phàn nàn những phương tiện nặng khoảng 36kg tạo ra âm thanh giống máy thổi lá đang bay trên không trung. Họ cho rằng bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ và quyền riêng tư bị xâm phạm, đồng thời ảnh hưởng tới các loài chim.

“Chúng đang đánh cắp bầu trời”, nhiếp ảnh gia Rick LeCompte nhận định. Vợ ông, bà Marcia LeCompte, từng đếm được 18 chiếc khi dắt chó đi dạo. Bà ví trải nghiệm này chẳng khác nào “sống ngay bên dưới cầu vượt”.

Giao hàng không người lái bùng nổ

Từng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, máy bay không người lái giờ đây có khả năng vận chuyển từ thuốc men tới vật dụng cá nhân. Các đơn vị thương mại dự kiến thực hiện hàng triệu chuyến giao hàng trong năm 2026 tại nhiều thành phố Mỹ, từ Austin đến Orlando.

Dịch vụ Prime Air đang vận hành tại 18 địa điểm thuộc 10 tiểu bang, mỗi địa điểm bao phủ phạm vi khoảng 453 km2. Amazon cũng công bố kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động ra 500 thành phố và thị trấn trong năm 2026.

Các đối thủ cạnh tranh như Walmart, cùng với lực lượng cảnh sát và cứu hỏa Mỹ, cũng đang triển khai ngày càng nhiều máy bay không người lái.

Cận cảnh thiết bị giao hàng không người lái của Amazon. Ảnh: Amazon.

Mỗi ngày, có khoảng 30 thiết bị bay không người lái cất cánh mỗi giờ từ trung tâm Amazon tại Baton Rouge, bang Louisiana. Ảnh: Wall Street Journal.

Trong khi đó, nhóm phản đối cho rằng đây là minh chứng mới nhất về việc các tập đoàn công nghệ lớn bành trướng, tương tự các hệ thống camera giám sát hay trung tâm dữ liệu và nhiều tranh luận sôi nổi nổ ra.

Tại Richardson, bang Texas và khu vực lân cận, người dân biểu tình trước cơ sở Prime Air của Amazon, đồng thời thành lập nhóm có tên “Quiet Skies Texas” (tạm dịch: Bầu trời Texas yên bình). Trước sự phản đối từ người dân Westborough, bang Massachusetts, Amazon đã rút lại chương trình ngay cả khi chưa kịp triển khai. Amazon cho biết sẽ đệ trình một dự án mới sau khi thảo luận với cộng đồng tại đây.

Dịch vụ Prime Air được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép đặc biệt, cho phép các thiết bị tự động bay vượt ngoài tầm nhìn trực tiếp của người điều khiển. Hiện nay, hơn 50% trong số 900.000 máy bay không người lái được đăng ký tại Mỹ phục vụ mục đích thương mại. FAA dự báo con số này sẽ lên tới 3,5 triệu chiếc vào năm 2030.

Đánh đổi quyền riêng tư lấy sự tiện lợi?

Tại Baton Rouge, bang Louisiana, trong cuộc họp hồi tháng 10, người dân bức xúc trực tiếp với các đại diện Amazon. Họ đặt câu hỏi tại sao các thiết bị bay sát ngay trên ngọn cây, Amazon sử dụng hình ảnh thu được từ camera thế nào, và liệu có đang xua đuổi các loài chim hay không.

Michael Cole - chuyên về thiết kế thiết bị âm thanh - đo được độ ồn từ các thiết bị bay phía trên sân nhà mình lên tới 87 decibel, lớn hơn cả tiếng máy hút bụi. Bob Storer ghi nhận 18 lượt bay qua nhà trong vòng 21 phút trong một buổi sáng Chủ nhật. Một người khác nói máy bay không người lái của Amazon còn ảnh hưởng tới một lễ an táng ở nghĩa trang.

Sau khi lắng nghe lo ngại, Amazon điều chỉnh độ cao và tái phân bổ lộ trình di chuyển. Công ty khẳng định các hoạt động đều trải qua quá trình đánh giá tác động môi trường nhằm ngăn ngừa tổn hại cho các loài chim và động vật hoang dã khác. Ngoài ra, Amazon cho biết các thiết bị bay không chỉ giúp giảm lưu lượng giao thông đường bộ mà còn tạo “âm thanh ở mức tối thiểu và trong thời gian ngắn, tương đương với tiếng ồn của một chiếc xe hơi chạy ngang qua”.

Nhiều người dân cho biết bầu trời đã yên tĩnh hơn, song một nhóm khác lại phản ánh lưu lượng bay tăng lên ở các khu vực khác. Theo Amazon, mỗi ngày có khoảng 30 thiết bị xuất phát từ trung tâm điều phối mỗi giờ, vận chuyển kiện hàng có trọng lượng 2,3 kg đến các hộ gia đình trong phạm vi 12 km.

Công ty nỗ lực giảm thiểu tiếng ồn bằng thử nghiệm cánh quạt trong những buồng cách âm chuyên dụng. Amazon khẳng định nhân viên không theo dõi trực tiếp quá trình giao hàng, còn, các thiết bị không nhận diện cá nhân, không sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và không thu thập âm thanh.

Một cặp đôi ở Baton Rouge, bang Louisiana ghi lại số lần máy bay không người lái giao hàng của Amazon bay qua nhà họ. Ảnh: Wall Street Journal.

Amazon chỉ chia sẻ hình ảnh với các cơ quan chính phủ khi có yêu cầu pháp lý, hoặc khi cần bảo vệ sự an toàn và quyền lợi khách hàng, nhân viên hay cộng đồng. Công ty cam kết không sử dụng hình ảnh cho mục đích quảng cáo sản phẩm tới khách hàng, cũng như không bán cho bên thứ ba.

Ông Cleve Dunn, Jr. - Ủy viên hội đồng thành phố Baton Rouge - chia sẻ Amazon đã đầu tư 200 triệu USD xây dựng trung tâm trên địa điểm từng là một trung tâm thương mại cũ, qua đó tạo 2.000 việc làm và góp phần tái thiết khu vực. Ông chỉ tay về phía các cửa hàng mới mở như Aldi, Raising Cane’s và Starbucks. “Đừng vì một nhóm thiểu số mà phải ép đóng cửa nơi này”, ông nói.

Trong khi nhiều người thích thú với những kiện hàng được giao tận sân nhà, không ít cư dân lại lo ngại máy bay không người lái đang làm thay đổi cuộc sống khu dân cư, từ sự yên tĩnh, môi trường tự nhiên đến quyền riêng tư.