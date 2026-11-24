Ngày 24/11, Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo 11 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một xe buýt chở khách và xe tải tại tiểu vương quốc Ras Al Khaimah.

Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X, tai nạn xảy ra trên đường Al Watan. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu thương, phòng vệ dân sự và các cơ quan chức năng để triển khai công tác cứu hộ.

Các lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông.

Đường phố tại Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). ﻿Ảnh: CC/Wiki

Bộ Nội vụ UAE chưa công bố danh tính, quốc tịch của 11 nạn nhân, cũng như thông tin về số người bị thương trong vụ việc. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra nhằm xác định hoàn cảnh và nguyên nhân vụ va chạm đang được tiến hành. Kết quả sẽ được công bố sau khi hoàn tất điều tra.

Bộ Nội vụ UAE cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ những nguồn chính thức và không phát tán tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.

Vụ việc tại Ras Al Khaimah xảy ra chưa đầy hai tuần sau một thảm kịch giao thông nghiêm trọng khác tại tiểu vương quốc Fujairah.

Ngày 12/11, một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến xe tải và nhiều phương tiện khác trên đường Sheikh Khalifa bin Zayed đã khiến 14 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cảnh sát Fujairah cho biết tài xế xe tải mất kiểm soát phương tiện khi lưu thông gần lối vào tiểu vương quốc. Chiếc xe va chạm với một phương tiện khác, sau đó lật và đâm vào nhiều ô tô đang dừng do giao thông di chuyển chậm. Vụ va chạm khiến xe tải bốc cháy, ngọn lửa tiếp tục lan sang những phương tiện bị hư hỏng xung quanh.

Trong số 30 người bị thương, 15 người đã được xuất viện, 15 người còn lại tiếp tục được điều trị. Các nạn nhân thiệt mạng có cả công dân UAE và người nước ngoài.