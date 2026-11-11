UAE và Ai Cập gửi hàng cứu trợ đến Gaza giữa bão mùa Đông

Khu lều tạm bị ngập do mưa lớn tại Dải Gaza ngày 10/11/2026. Ảnh: WAM/TTXVN phát

Theo Văn phòng Truyền thông Chính phủ tại Gaza, cơn bão mùa đông đầu tiên trong mùa đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh không còn nơi trú ẩn.

Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết Phó Tổng thống kiêm Người đứng đầu Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid đã chỉ đạo gửi lều đến Gaza để cung cấp nơi trú ẩn cho 50.000 người. Lô hàng được gửi đi qua Quỹ Sáng kiến Toàn cầu Mohammed bin Rashid Al Maktoum và sẽ được phân phối khắp Gaza, với sự phối hợp cùng chiến dịch "Hiệp sĩ dũng cảm 3" của UAE.

Trên mạng xã hội X, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed, Tiến sĩ Anwar Gargash, nhận định điều kiện tại vùng lãnh thổ bị bao vây này là lời nhắc nhở về quy mô cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra, cũng như sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực cứu trợ. Ông khẳng định UAE sẽ kiên định với các hoạt động cứu trợ và giữ vững cam kết đối với người dân Palestine.

Tuần trước, UAE đánh dấu 3 năm triển khai chiến dịch "Hiệp sĩ dũng cảm 3", sứ mệnh nhân đạo lớn nhất của nước này dành cho Gaza. Được khởi động ngày 5/11/2023, chiến dịch này đến nay đã chuyển hơn 136.000 tấn hàng cứu trợ, tổng trị giá 4,16 tỷ USD. Chiến dịch đã phát triển từ nỗ lực khẩn cấp thành hệ thống nhân đạo toàn diện, đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, y tế, nơi trú ẩn và hỗ trợ tâm lý-xã hội. Đóng góp của UAE chiếm khoảng 46% tổng viện trợ nhân đạo quốc tế đến được Gaza.

Khu lều tạm bị ngập do mưa lớn tại Dải Gaza ngày 10/11/2026. Ảnh: WAM/TTXVN phát

Về phía Ai Cập, ngày 9/11, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập (ERC) đã gửi lều đến Gaza cho các gia đình di dời do bão, đồng thời xuất phát đoàn xe cứu trợ thứ 308 mang tên "Zad Al-Ezza" với hơn 2.581 tấn hàng. Đoàn xe chở hơn 1.992 tấn bột mì và giỏ thực phẩm, hơn 222 tấn hàng cứu trợ khác và hơn 367 tấn sản phẩm dầu mỏ, để duy trì hoạt động của các tiệm bánh, bệnh viện và cơ sở thiết yếu. Trước đó, ngày 2/11, đoàn xe thứ 307 chuyển 3.667 tấn hàng, gồm hơn 200 chiếc lều và 2.970 chiếc chăn.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, ERC vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực biên giới và giữ các trung tâm hậu cần trong trạng thái sẵn sàng. Tổng lượng hàng cứu trợ tổ chức này chuyển đến Gaza đã vượt 1 triệu tấn, với sự tham gia của hơn 75.000 tình nguyện viên. Hồi tháng 6, ERC cũng ký thỏa thuận với Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, được tài trợ từ Chính phủ Hàn Quốc, nhằm tăng cường năng lực hậu cần cứu trợ.

Mùa Đông năm ngoái, khi bão quét qua các khu trại di dời, đoàn xe thứ 92 của ERC đã chuyển 15.800 chiếc lều, 14.300 chiếc chăn và 21.400 món đồ giữ ấm đến Gaza vào ngày 11/12/2025. Sáng kiến "Zad Al-Ezza" được ERC khởi động ngày 27/7/2025.