UAE tạm dừng các chuyến bay của Iran

Hãng thông tấn nhà nước UAE (WAM) ngày 25-9 dẫn thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng nước này cho biết quyết định được đưa ra dựa trên các biện pháp hạn chế đối với các hãng hàng không Iran.

Máy bay Airbus A300-600 của hãng Iran Airtour, một trong những hãng hàng không của Iran bị ảnh hưởng bởi quyết định tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ UAE. Ảnh: PLANESPOTTERS

UAE là một trong những điểm đến quan trọng của các hãng hàng không Iran, đặc biệt tại Dubai, nơi có nhiều chuyến bay và hoạt động thương mại với Iran. Cũng trong ngày 25-9, một chuyến bay của hãng Iran Airtour từ thủ đô Tehran đến Dubai đã bị hủy ngay trước giờ khởi hành.

Trước đó, Mỹ công bố các biện pháp hạn chế đối với ngành hàng không Iran, trong đó có 27 hãng hàng không và hàng chục công ty liên quan. Các biện pháp này ảnh hưởng đến hoạt động bay quốc tế của các hãng hàng không Iran.

UAE cũng đã có một số biện pháp liên quan đến hoạt động tài chính với Iran. Ngày 24-9, Ngân hàng Trung ương UAE cho biết đã chặn các giao dịch liên quan đến Bank Melli của Iran, do ngân hàng này bị cho là vi phạm các quy định về chống rửa tiền, chống khủng bố và ngăn chặn việc cung cấp vũ khí trái phép.

Trong khi đó, một quan chức Iran cho biết Turkmenistan không cho phép một chuyến bay từ Tehran (Iran) đến Dushanbe (Tajikistan) tiếp tục qua không phận nước này, buộc máy bay phải quay trở lại Tehran.

Các hãng hàng không Iran quy mô nhỏ vẫn duy trì đường bay đến Trung Quốc và Armenia, trong khi các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động.