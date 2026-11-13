UAE: Tai nạn liên hoàn, 44 người thương vong

Theo cảnh sát Fujairah, tai nạn bắt nguồn từ một xe tải mất kiểm soát, va chạm với phương tiện khác rồi lao vào hàng loạt xe đang dừng hoặc di chuyển chậm. Chiếc xe tải sau đó bốc cháy, khiến ngọn lửa lan sang nhiều phương tiện.

Lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và xe cứu thương nhanh chóng được triển khai. Trong số 30 người bị thương, 15 người đã xuất viện. Các nạn nhân mang nhiều quốc tịch, trong đó có UAE, Ấn Độ, Pakistan, Oman và Ai Cập.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Fujairah ngày càng trở thành trung tâm vận tải và logistics quan trọng của UAE. Nằm bên vịnh Oman, bên ngoài eo biển Hormuz, cảng Fujairah đang được các doanh nghiệp vận tải biển sử dụng như một cửa ngõ thay thế các tuyến hàng hải đi qua eo biển chiến lược này. Lưu lượng hàng hóa gia tăng kéo theo áp lực lớn hơn đối với mạng lưới giao thông đường bộ.

Cảnh sát kêu gọi tài xế tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thận trọng tại những khu vực ùn tắc. Từ ngày 1-1-2027, UAE dự kiến áp dụng quy định giới hạn thời gian lái xe tối đa 9 giờ trong mỗi chu kỳ 24 giờ nhằm giảm nguy cơ tai nạn do tài xế mệt mỏi.