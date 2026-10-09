UAE siết chặt tiêu chuẩn thực phẩm, doanh nghiệp Việt cần lưu ý gì?

Giảm hàm lượng natri, đường, chất béo theo lộ trình

Ngày 6/10, Bộ Y tế và Phòng ngừa UAE (MoHAP) bắt đầu triển khai quy định giới hạn hàm lượng natri, đường và chất béo trong một số nhóm thực phẩm.

Thay vì áp dụng mức giới hạn chung, UAE xây dựng các ngưỡng tối đa theo từng nhóm sản phẩm và chia thành hai giai đoạn tuân thủ. Các giới hạn được tính trên 100g sản phẩm, trong đó natri được tính bằng miligam, đường và chất béo được tính bằng gam.

Phạm vi điều chỉnh bao gồm thực phẩm đóng gói sản xuất trong UAE hoặc nhập khẩu vào UAE, thuộc các nhóm được quy định. Bên cạnh đó còn có các cơ sở tham gia sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển, nhập khẩu, lưu trữ, phân phối và kinh doanh những sản phẩm liên quan, gồm cả doanh nghiệp trong khu thương mại tự do.

Dẫu vậy, các sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu để xuất khẩu/tái xuất trực tiếp ra ngoài UAE không thuộc phạm vi áp dụng, trừ trường hợp được đưa vào lưu thông tại thị trường nội địa UAE.

Về các ngưỡng dinh dưỡng, nhóm thứ nhất gồm bánh mì, đồ uống từ sữa có đường, sữa chua/laban có đường hoặc hương vị và một số loại đồ ăn vặt có hàm lượng muối cao.

Điển hình là đối với bánh mì lên men, giới hạn trong giai đoạn đầu là tối đa 444mg natri, 6g đường và 8,4g chất béo trên mỗi 100g sản phẩm. Ở giai đoạn cuối, các ngưỡng này lần lượt giảm xuống còn 370mg natri, 5g đường và 7g chất béo.

Đối với đồ uống sữa có đường, bao gồm cả các sản phẩm thay thế sữa, tổng lượng đường tối đa được quy định ở mức 9,6g/100g trong giai đoạn đầu và giảm xuống 8g/100g trong giai đoạn cuối.

Trong nhóm đồ ăn vặt có hàm lượng muối cao, quy định tập trung kiểm soát natri. Hàm lượng natri tối đa đối với bánh quy mặn giảm từ 696mg ở giai đoạn đầu xuống 580mg/100g ở giai đoạn cuối, các loại hạt và hạt giống có muối giảm từ 336mg xuống 280mg.

Phô mai chế biến thuộc nhóm thứ hai, có thời hạn đáp ứng giới hạn ban đầu dài hơn. Với phô mai chế biến dạng phết, mức natri tối đa được quy định ở 864mg/100g trong giai đoạn đầu và 720mg/100g trong giai đoạn cuối. Những loại phô mai chế biến khác cũng phải giảm từ 1.200mg xuống 1.000mg natri/100g.

UAE vừa áp dụng giới hạn hàm lượng natri, đường và chất béo theo từng nhóm thực phẩm, với lộ trình tuân thủ đến ngày 31/12/2030 (Ảnh minh họa).

Về thời hạn thực hiện, các doanh nghiệp kinh doanh nhóm sản phẩm thứ nhất phải đáp ứng giới hạn giai đoạn đầu trong vòng 9 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực. Đối với phô mai chế biến, thời hạn này là tối đa 2 năm 3 tháng.

Sau giai đoạn đầu, doanh nghiệp tiếp tục giảm dần hàm lượng thành phần bị kiểm soát để đáp ứng giới hạn cuối cùng chậm nhất vào ngày 31/12/2030.

Đối với hàng tồn kho đã được sản xuất hoặc nhập khẩu trước khi quy định có hiệu lực, doanh nghiệp được tiếp tục bán trong thời hạn tối đa một năm kể từ ngày quy định có hiệu lực hoặc đến khi sản phẩm hết hạn sử dụng, tùy thời điểm nào đến trước.

Doanh nghiệp có thể đề nghị MoHAP cấp ngoại lệ đối với giới hạn giai đoạn đầu nếu việc đáp ứng quy định đòi hỏi phải giảm hơn 20% hàm lượng thành phần được kiểm soát so với sản phẩm hiện tại.

Doanh nghiệp Việt cần rà soát công thức và nhãn dinh dưỡng

Theo quy định mới, tùy tính chất, mức độ và tần suất vi phạm, doanh nghiệp có thể bị cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000 đến 500.000 AED, đóng cửa cơ sở tối đa 6 tháng và có thể gia hạn, hoặc bị hủy giấy phép hay phê duyệt hoạt động theo quy định.

Với các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam đang xuất khẩu hoặc có kế hoạch đưa hàng vào UAE, quy định mới đòi hỏi các doanh nghiệp cần rà soát thành phần dinh dưỡng, công thức sản phẩm và nhãn dinh dưỡng đối với các nhóm thực phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh.

Những mặt hàng như bánh mì, đồ uống từ sữa có đường, sữa chua có đường hoặc hương vị, đồ ăn vặt có hàm lượng muối cao và phô mai chế biến cần được kiểm tra kỹ về thành phần dinh dưỡng. Doanh nghiệp cần lưu ý không phải mọi thực phẩm đóng gói đều chịu cùng một giới hạn, yêu cầu cụ thể phụ thuộc vào nhóm sản phẩm và thành phần được kiểm soát.

Trước quy định mới của UAE, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý đánh giá hàm lượng natri, tổng lượng đường và chất béo trên 100g sản phẩm với các ngưỡng tương ứng theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, quy định đặt ra lộ trình giảm dần hàm lượng đến cuối năm 2030, do đó Bộ Công Thương khẳng định doanh nghiệp không chỉ cần đáp ứng giới hạn đầu mà còn phải chủ động điều chỉnh công thức sản phẩm để đáp ứng giới hạn cuối.

Với các trường hợp thuộc diện xem xét ngoại lệ, thời hạn nộp hồ sơ chỉ được diễn ra trong vòng 30 ngày. Vì vậy, việc chuẩn bị chậm hoặc thiếu dữ liệu có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi đề nghị áp dụng cơ chế ngoại lệ. Cùng với đó, doanh nghiệp cần lưu ý rằng việc được cấp ngoại lệ không miễn nghĩa vụ đạt giới hạn cuối cùng vào ngày 31/12/2030.