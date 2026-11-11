UAE nghiên cứu các tuyến xuất khẩu khí đốt mới tránh eo biển Hormuz

Tàu thương mại tại eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Công ty Adnoc Gas của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang nghiên cứu các tuyến vận chuyển thay thế nhằm duy trì hoạt động cung ứng khí đốt cho khách hàng trong bối cảnh vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 10/11, Tổng Giám đốc Adnoc Gas Fatema Al Nuaimi cho biết công ty đã nghiên cứu nhiều phương án vận chuyển khác nhau trong những tháng gần đây để tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Tuy nhiên, hiện chưa có phương án nào vượt qua giai đoạn nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Adnoc Gas sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi của một dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Fujairah. Giám đốc Tài chính Peter van Driel cho biết quá trình đánh giá sẽ xem xét quy mô dự án, lượng khí đầu vào, sản lượng và các thị trường tiêu thụ.

Hiện Adnoc đang xây dựng dự án LNG Ruwais, dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng hơn gấp đôi công suất sản xuất LNG của công ty, lên khoảng 15 triệu tấn/năm.

Châu Á tiếp tục là thị trường chủ lực của Adnoc Gas, trong đó có Ấn Độ và khu vực bờ biển phía Tây Trung Quốc. Công ty cho biết số lượng tàu đến giao hàng cho khách hàng đã tăng liên tục qua từng tháng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận ròng của Adnoc Gas trong quý 3/2026 đạt 1,33 tỷ USD, gần gấp đôi mức 664,6 triệu USD của quý 2 và tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu quý 3 đạt 4,38 tỷ USD, giảm gần 10% so với cùng kỳ./.