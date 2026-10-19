UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau 26 năm UAE đăng cai Hội nghị thường niên IMF-WB, kể từ kỳ tổ chức tại Dubai hồi năm 2003. Tờ The Nation Thailand dẫn lời Chủ tịch WB Ajay Banga hoan nghênh việc lựa chọn Abu Dhabi là nơi tổ chức hội nghị; đánh giá UAE là điểm đến có khả năng thu hút dòng vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối.

Điều này phù hợp định hướng của WB về huy động nguồn vốn tư nhân song song với nguồn vốn công nhằm thúc đẩy phát triển tại các thị trường mới nổi. Trong khi đó, nhấn mạnh rằng Abu Dhabi đang “thay đổi từng ngày”, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng đây là địa điểm thích hợp để các nhà hoạch định chính sách thảo luận về cách ứng phó với những biến chuyển nhanh chóng của thế giới. Về phía UAE, Quốc vụ khanh phụ trách tài chính UAE Mohamed bin Hadi Al Hussaini bày tỏ tự hào khi nước này được lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện, gửi lời cảm ơn đến hai tổ chức tài chính đã đặt niềm tin vào UAE.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đối với mô hình kinh tế và khả năng kết nối các nhà lãnh đạo tài chính quốc tế của UAE; đồng thời nêu rõ, Abu Dhabi đang nhanh chóng khẳng định vị thế là một trung tâm tài chính quan trọng trên thế giới. Hội nghị thường niên IMF-WB quy tụ các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, lãnh đạo khu vực tư nhân và đại diện các tổ chức xã hội để trao đổi về những vấn đề kinh tế, tài chính và phát triển toàn cầu.