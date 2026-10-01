UAE đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến Israel sau sự cố nghi không tặc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp gỡ Yaniv, một trong những người Israel đã giúp khống chế cơ phó, người bị cáo buộc âm mưu cướp chuyến bay FZ1073 từ Dubai tới Tel Aviv. Ảnh: Kobi Gideon/GPO

Chuyến bay FZ1073 từ sân bay quốc tế Dubai đến sân bay Ben Gurion của Israel đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, Saudi Arabia, sau khi xảy ra một sự cố trong buồng lái. Flydubai cho biết toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết, chuyến bay đã chuyển hướng sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và có hành động khiến máy bay mất kiểm soát. Hành khách và thành viên phi hành đoàn đã khống chế cơ phó, giúp các phi công khác giành lại quyền điều khiển.

Đại úy Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay FZ1073 được ca ngợi vì đã cố gắng mở cửa buồng lái, cùng nhóm hành khách khống chế được cơ phó. Ảnh: X

Trong lúc xảy ra sự cố, chuyến bay FZ1073 đã phát tín hiệu khẩn cấp, trong đó có mã 7500, mã quốc tế được sử dụng để báo hiệu máy bay bị can thiệp trái phép, thường được hiểu là tín hiệu cảnh báo không tặc. Tín hiệu này khiến Israel điều máy bay chiến đấu lên ứng phó. Dữ liệu của Flightradar24, nền tảng theo dõi chuyến bay trực tuyến hàng đầu thế giới, cho thấy máy bay sau đó chuyển sang mã khẩn cấp 7700 trước khi chuyển hướng và hạ cánh tại Tabuk, Saudi Arabia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay đã lên kế hoạch đâm máy bay và sát hại hành khách, nhưng thảm họa lớn đã được ngăn chặn. Thủ tướng đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác.

Trên mạng X, ông Netanyahu ca ngợi Đại úy Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay là "người hùng thực sự" vì đã "ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng”. Bộ Ngoại giao Israel nhận định đây là vụ tấn công nhằm phá hoại quan hệ giữa Israel và UAE cũng như Hiệp định Abraham.

Hành khách trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, ngày 30 -9. Ảnh: Flash90

Sau khi máy bay hạ cánh tại Saudi Arabia, toàn bộ hành khách, phần lớn là công dân Israel, được đưa trở lại Israel bằng một máy bay khác của Flydubai. Cơ trưởng bị thương và cơ phó cũng được đưa đến bệnh viện.

Việc đình chỉ bay có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết nối hàng không giữa Israel và UAE do Flydubai là một trong những hãng quốc tế khai thác tần suất cao tại sân bay Ben Gurion.

Hãng Flydubai cho biết sẽ phối hợp điều tra, việc nối lại các chuyến bay đến Israel sẽ được xem xét dựa trên diễn biến mới của vụ việc.