UAE đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không Iran

Bảng thông tin chuyến bay tại một sân bay ở Iraq ngày 23-9, trong bối cảnh các chuyến bay của Iran bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước WAM đăng tải, Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE cho biết quyết định nhằm thực hiện các quy định liên quan đến lệnh cấm của Mỹ.

Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho các cơ quan liên quan và công chúng về những diễn biến mới cho đến khi hoạt động hàng không giữa UAE và Iran được khôi phục bình thường. Người dân cũng được khuyến cáo chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức.

Động thái của UAE diễn ra sau khi Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực hàng không Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23-9 cho biết hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế sẽ bị đình chỉ, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mới nhằm gây sức ép đối với Tehran.

Các biện pháp của Washington đã bắt đầu tác động tới hoạt động hàng không trong khu vực. Theo truyền thông Iran, một số chuyến bay giữa Iran với Iraq và Oman đã bị hủy từ ngày 23-9 sau khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ có hiệu lực.

Việc UAE đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran cho thấy tác động ngày càng rõ của các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới hàng không quốc tế của Tehran.

UAE là một trong những trung tâm hàng không và trung chuyển quan trọng của Trung Đông, do đó quyết định này có thể ảnh hưởng tới khả năng duy trì các kết nối hàng không của Iran với khu vực và quốc tế. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục tác động tới an ninh, giao thông và thương mại khu vực.

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