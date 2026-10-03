UAE điều tra động cơ vụ xô xát trong buồng lái máy bay Flydubai

Hãng hàng không Flydubai thông báo tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Reuters

“Theo yêu cầu của chính quyền, chúng tôi tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới”, Giám đốc điều hành Flydubai Ghaith Al Ghaith cho biết trong tuyên bố được Văn phòng Truyền thông Dubai đăng tải. Hãng cho biết đang hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng và tạo điều kiện để họ tiếp tục hành trình đến điểm cuối.

Động thái trên được đưa ra sau sự cố ngày 30-9 trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv. Theo Flydubai, một vụ xô xát giữa cơ trưởng và cơ phó đã xảy ra trong buồng lái, khiến cả hai bị thương và suýt khiến máy bay mất lái. Phi hành đoàn sau đó kiểm soát tình hình và chuyển hướng máy bay đến Sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk, Ả Rập Saudi.

Toàn bộ 172 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Cơ trưởng đã trở về UAE sau khi được xuất viện.

Vụ việc hiện được cơ quan chức năng UAE điều tra với sự phối hợp của Flydubai. Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, các quan chức Israel dự kiến thẩm vấn cơ phó, người bị cáo buộc cố gắng làm rơi máy bay. Cáo buộc này chưa được xác nhận chính thức.

Hãng thông tấn nhà nước UAE cho biết cuộc điều tra tập trung làm rõ hoàn cảnh và động cơ vụ việc, trong đó xem xét khả năng có liên quan đến “bất kỳ hoạt động hoặc mục đích khủng bố nào”, cũng như liệu vụ việc có được lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước hay không. Ông Ghaith Al Ghaith nhấn mạnh cần để quá trình điều tra làm sáng tỏ sự thật.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh vấn đề an ninh tiếp tục được quan tâm tại Israel, trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27-10.

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