UAE đề cử ứng viên, kỳ vọng tạo đột phá trong cuộc đua TTK LHQ

Trong một tuyên bố ngày 21/10, bà Nusseibeh cho biết đã dành phần lớn sự nghiệp công tác gắn bó với LHQ, qua đó trực tiếp chứng kiến những thành quả mà hoạt động ngoại giao kiên định có thể mang lại. Tuy nhiên, bà cũng nhận thấy những tổn thất khi ngoại giao không đạt được kết quả như mong đợi. Theo bà, khi khoảng cách giữa những cam kết và kết quả thực hiện ngày càng lớn, lòng tin sẽ bị xói mòn, đồng thời làm suy giảm khả năng hành động của cộng đồng quốc tế. Bà Nusseibeh nhấn mạnh đây là thời điểm cần hành động khẩn trương hơn.

Trước đó, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã gửi thư đề cử bà Nusseibeh tới Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ.

Việc UAE đề cử ứng viên diễn ra trong bối cảnh tiến trình lựa chọn người kế nhiệm Tổng Thư ký đương nhiệm Antonio Guterres chưa đạt được đồng thuận. Sau 6 vòng bỏ phiếu thăm dò, với lần gần nhất được tiến hành ngày 16/10, Hội đồng Bảo an vẫn chưa tìm được ứng viên có thể nhận được sự chấp thuận của cả 5 thành viên thường trực, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Theo một số nguồn tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối cả 7 ứng cử viên được đề cử trước đó.

Theo giới quan sát, việc UAE đề cử bà Nusseibeh được đánh giá là có thể tạo bước đột phá bởi Abu Dhabi duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với Washington, đồng thời có quan hệ hợp tác tốt với 4 nước ủy viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an, qua đó có thể tạo điều kiện thúc đẩy sự đồng thuận đối với ứng cử viên này.

Ông Antonio Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thư ký LHQ thứ hai vào ngày 31/12 tới. Việc xuất hiện thêm ứng viên trong bối cảnh các vòng tham vấn chưa đạt đồng thuận khiến cuộc đua tìm người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới tiếp tục thu hút sự chú ý.