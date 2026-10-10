UAE công bố kết quả điều tra vụ FlyDubai: Nghi phạm lên kế hoạch tấn công khủng bố tương tự vụ 11-9

Hãng thông tấn WAM dẫn lời Tổng Chưởng lý Liên bang UAE Hamad Saif Al Shamsi cho biết nghi phạm Hamam al-Hammami, 29 tuổi, đã chuẩn bị trước kế hoạch tấn công tự sát tương tự như vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ. Nghi phạm khai nhận đã thực hiện hai chuyến bay trước đó tới Israel để nghiên cứu đường bay và sân bay Ben Gurion trước khi tiến hành âm mưu trong chuyến bay thứ ba.

Cơ phó Hamam al-Hammami. Ảnh: ndtv.com

Kết quả điều tra cho thấy nghi phạm có dấu hiệu tiếp xúc với tư tưởng cực đoan từ năm 2017 khi đang học tập tại Melbourne, Australia. Tuy nhiên, các quy trình tuyển dụng và kiểm tra an ninh của FlyDubai không phát hiện bất thường. Nghi phạm đã nhận tội và khai hành động một mình, trong khi cơ quan công tố tiếp tục xác minh khả năng có đồng phạm.

Vụ việc xảy ra ngày 30-9 trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai (UAE) tới Tel Aviv (Israel), chở 174 hành khách, đa số là người Israel. Cơ phó đã dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng, gây thương tích nghiêm trọng. Một phi công khác cùng tiếp viên và một số hành khách đã khống chế nghi phạm, tiếp quản máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay tại Tabuk, Saudi Arabia.