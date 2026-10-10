UAE công bố kết quả điều tra vụ cơ phó Flydubai âm mưu tấn công sân bay Israel

Nghi phạm Hamam al-Hammami, cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9. (Nguồn: News9)

Hãng thông tấn WAM dẫn lời Tổng Chưởng lý Liên bang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Hamad Saif Al Shamsi cho biết, nghi phạm Hamam al-Hammami (29 tuổi người Oman) thừa nhận đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một vụ tấn công tự sát, lấy cảm hứng từ thảm kịch khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Ông Al Shamsi khẳng định, nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể.

Đối tượng khai nhận từng tham gia 2 chuyến bay trước đó tới Israel để nghiên cứu kỹ đường bay và địa hình sân bay Ben Gurion trước khi quyết định ra tay ở chuyến bay thứ ba.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073 chở 174 hành khách (chủ yếu là công dân Israel) trong hành trình từ Dubai đến Tel Aviv.

Viên cơ phó đã bất ngờ dùng rìu thoát hiểm tấn công khiến cơ trưởng người Ấn Độ bị thương nặng. Rất may, một phi công khác cùng tổ tiếp viên và các hành khách đã kịp thời khống chế đối tượng, tiếp quản buồng lái và điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk (Saudi Arabia).

Kết quả điều tra cũng chỉ ra rằng nghi phạm có dấu hiệu bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ năm 2017 song đã lọt qua các khâu thẩm định an ninh và tuyển dụng của Flydubai.

Đối tượng khai nhận hành động đơn độc, song cơ quan công tố UAE vẫn đang mở rộng xác minh khả năng có đồng phạm.

Ngay sau sự cố, Flydubai đã đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay đến và đi từ Israel, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu rà soát toàn diện quy trình kiểm soát an ninh đối với mọi hãng hàng không quốc tế bay đến nước này.

Sáng sớm ngày 30/9, trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ UAE đến Israel, cơ phó của chuyến bay Hamam al-Hammami đã dùng rìu tấn công cơ trưởng người Ấn Độ, hòng chiếm quyền kiểm soát máy bay.

Sự cố khiến chiếc máy bay có thời điểm rơi tự do hơn 4.000m chỉ trong vài chục giây. Chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Saudi Arabia. Toàn bộ 174 hành khách trên máy bay, chủ yếu là người Israel, bình an vô sự và được chuyển lên 2 máy bay khác của Flydubai để bay tiếp đến Israel trong cùng ngày.

(theo WAM)