UAE cân nhắc kế hoạch xây dựng đường ống thứ ba để tránh eo biển Hormuz

Ảnh chụp từ trên không cảng Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 10/12/2023.

Theo các thông tin được công bố, UAE đang lên kế hoạch xây dựng đường ống thứ ba nhằm tiếp tục mở rộng công suất vận chuyển dầu thô và chuyển hướng các dòng chảy năng lượng tránh eo biển Hormuz, qua đó giảm mức độ phụ thuộc vào nguy cơ gián đoạn từ Iran và làm suy yếu đòn bẩy của Tehran tại tuyến hàng hải trọng yếu này.

Hãng Bloomberg sáng 4/11 đưa tin rằng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), doanh nghiệp năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Abu Dhabi, đang cân nhắc kế hoạch xây dựng đường ống thứ ba từ bờ biển phía tây UAE đến Fujairah ở bờ biển phía đông. Tuyến đường ống này có thể cung cấp dầu cho các khách hàng châu Á và tránh đi qua eo biển Hormuz.

"ADNOC đã trao đổi với một số khách hàng tại châu Á về đường ống này, theo những người am hiểu vấn đề. Một số nguồn tin cho biết kế hoạch chưa được hoàn tất và vẫn có thể thay đổi, bao gồm cả tuyến đường", Bloomberg cho hay.

Đường ống mới sẽ bổ sung cho hệ thống hiện hữu của UAE, được đưa vào vận hành từ năm 2012. Tuyến này dài 252 dặm, nối Habshan ở Abu Dhabi với Fujairah bên bờ vịnh Oman. Công suất vận chuyển đạt 1,5 triệu thùng/ngày và có thể nâng lên 1,8 triệu thùng/ngày.

Đầu năm nay, UAE đã công bố dự án Đường ống Tây - Đông, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027 và giúp tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu qua Fujairah.

Đáng chú ý, Fujairah nằm bên ngoài điểm nghẽn Hormuz, cho phép các tàu chở dầu tiếp nhận hàng mà không cần đi vào vịnh Ba Tư.

Ngoài UAE, diễn biến đáng chú ý nhất trong năm nay là các quốc gia vùng Vịnh đồng minh với Mỹ khác cũng đang mở rộng các tuyến đường ống tránh Hormuz, trong đó có Ả Rập Xê-út, trong khi Kuwait đề xuất xây dựng các tuyến đường ống mới. Khi được triển khai, những dự án này có thể làm suy giảm đòn bẩy của Iran đối với dòng chảy năng lượng qua vùng Vịnh - yếu tố cũng đã tác động rõ rệt đến chính trường Mỹ, trong bối cảnh Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.