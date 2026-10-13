Ðua với thời gian, không để lỡ 'giờ vàng'

Là Trưởng khoa Thần kinh, Bác sĩ Lai vừa trực tiếp điều trị, vừa cùng đồng nghiệp triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Hiện khoa có 3 bác sĩ được đào tạo tại các trung tâm y tế lớn, đủ khả năng thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch máu não, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân.

Từ đầu năm 2025, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau cải tiến quy trình “Kích hoạt đột quỵ cấp”. Khi tiếp nhận người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ đợt quỵ, ê kíp lập tức có mặt tại phòng cấp cứu mang xe thuốc chuyên dụng và xử trí theo từng diễn tiến của bệnh. Quy trình được rút ngắn giúp người bệnh tiếp cận điều trị sớm. Trong năm 2025, Khoa Thần kinh thực hiện tiêu sợi huyết cho hơn 200 trường hợp, đồng thời can thiệp mạch máu khoảng 30-40 trường hợp/tháng.

Ðiều khiến Bác sĩ Lai trăn trở là nhiều người bệnh đến viện muộn. Theo Bác sĩ Lai, người thân của bệnh nhân chưa nhận biết các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như: méo miệng, nói ngọng, yếu hoặc liệt tay chân, nên chậm trễ đưa người bệnh đến bệnh viện. Thời gian can thiệp bị bỏ lỡ, việc điều trị khó khăn hơn và nguy cơ để lại di chứng cao hơn.

Hiện nay, số người đột quỵ có xu hướng gia tăng và trẻ hoá về độ tuổi. Bác sĩ Lê Tương Lai khuyến cáo, khi phát hiện người thân có biểu hiện đột ngột méo miệng, nói ngọng hoặc yếu, liệt tay chân, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ, không nên chờ đợi hoặc tự điều trị tại nhà.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch máu não với yêu cầu cao về sự chính xác và phối hợp giữa các thành viên trong ê kíp.

Bác sĩ Lê Tương Lai, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau, luôn chú trọng rút ngắn thời gian từ khi tiếp nhận đến khi can thiệp cho người bệnh đột quỵ.

Dưới sự hướng dẫn của Bác sĩ Lê Tương Lai, ê kíp Khoa Thần kinh thực hiện quy trình “Kích hoạt đột quỵ cấp” ngay khi tiếp nhận người bệnh.

Bác sĩ Lê Tương Lai giải thích tình trạng bệnh, hướng dẫn người nhà cách theo dõi và chăm sóc người bệnh sau can thiệp.

Với các bác sĩ Khoa Thần kinh, sự hồi phục của người bệnh sau điều trị là động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị đột quỵ.