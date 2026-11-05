Ðưa truy xuất nông sản lên nền tảng số

Quét mã QR trên bao bì để tra cứu thông tin nguồn gốc sản phẩm. Ảnh minh họa

Một sản phẩm nông nghiệp đến tay người mua đã qua nhiều công đoạn, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và giao nhận. Để tìm hiểu hành trình ấy, thông tin về địa chỉ sản xuất cần được bổ sung bằng dữ liệu gắn với sản phẩm. Đáp ứng yêu cầu này, Lâm Đồng đã xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Việc đưa hệ thống vào sử dụng mở thêm công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức dữ liệu, đồng thời giúp người mua thuận tiện tra cứu thông tin về nông sản địa phương.

Kết nối thông tin từ vùng trồng đến sản phẩm

Trên hệ thống của tỉnh, Công ty TNHH Quốc Lộc - Đà Lạt Tự Nhiên (xã Đức Trọng) đã có thông tin doanh nghiệp, các sản phẩm cà phê và vùng trồng. Từ những nội dung được công khai, khách hàng có thêm căn cứ tìm hiểu nguồn gốc; doanh nghiệp cũng có thêm kênh giới thiệu sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu của mình. “Với nông sản, việc kết nối thông tin có ý nghĩa bởi chất lượng sản phẩm gắn với nhiều khâu trong chuỗi cung ứng. Hồ sơ được tổ chức rõ ràng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi cung cấp thông tin cho đối tác, đối chiếu nguyên liệu và theo dõi quá trình tạo ra thành phẩm”, ông Dương Quốc Lộc chia sẻ.

Giao diện hệ thống truy xuất nguồn gốc Lâm Đồng

Phần mềm do Viettel Lâm Đồng cung cấp có các mục về sản phẩm, vùng sản xuất, nhà xưởng và nhật ký sản xuất. Các nội dung này tạo cơ sở để doanh nghiệp đưa thông tin từ hoạt động thực tế lên hệ thống, từng bước hình thành hồ sơ có thể tra cứu, cập nhật. Chẳng hạn, với một lô cà phê, dữ liệu nguyên liệu đầu vào cần được liên kết với chế biến, đóng gói và sản phẩm đầu ra.

Khi thông tin được ghi nhận đầy đủ, việc tra cứu có thể hỗ trợ doanh nghiệp xác định công đoạn liên quan nếu cần kiểm tra, làm rõ phản ánh về hàng hóa. Qua đó, truy xuất nguồn gốc có thể hỗ trợ cả việc giới thiệu sản phẩm lẫn quản lý sản xuất. Từ thông tin đã lưu, doanh nghiệp có điều kiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chủ động cung cấp căn cứ cho khách hàng khi cần thiết.

Dữ liệu truy xuất cần gắn với các công đoạn thực tế trong quá trình sản xuất

Đồng hành trong quá trình vận hành

Xây dựng nền tảng là bước khởi đầu. Để hệ thống phát huy hiệu quả, sự phối hợp giữa đơn vị cung cấp công nghệ, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp cần được duy trì trong quá trình sử dụng. Mỗi bên đảm nhận một phần việc, cùng hướng đến thông tin đầy đủ, dễ tra cứu.

Về phía doanh nghiệp, phân công người cập nhật, duy trì nhật ký và đối chiếu dữ liệu là cách để làm giàu thông tin trên hệ thống. Khi dữ liệu bám sát thực tế ở vườn trồng, nhà xưởng, mỗi lần tra cứu sẽ mang lại thêm căn cứ tìm hiểu sản phẩm. Với cà phê, sầu riêng cùng những nông sản thế mạnh khác, minh bạch nguồn gốc góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Dữ liệu truy xuất cần đi cùng chất lượng, an toàn và yêu cầu cụ thể của nơi tiêu thụ để tạo thêm sức thuyết phục cho sản phẩm.

Cập nhật và đối chiếu thông tin thường xuyên giúp hệ thống truy xuất phát huy hiệu quả ngay từ vườn trồng

Nỗ lực xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất của Lâm Đồng đang tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tham gia quá trình này. Từ một nền tảng chung, thông tin về nông sản có cơ hội được kết nối rõ ràng hơn, góp phần bồi đắp niềm tin và nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.