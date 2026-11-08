Ðưa tôm Cà Mau vươn tầm, quảng bá bản sắc văn hoá địa đầu cực Nam

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, xung quanh vấn đề này.

- Ngành sẽ triển khai những hoạt động, chương trình cụ thể nào nhằm làm nổi bật bản sắc văn hoá địa phương trong khuôn khổ Festival, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Ðiểm nhấn là chương trình nghệ thuật diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tái hiện quá trình hình thành vùng đất cực Nam, đời sống sông nước và sự phát triển của Cà Mau. Bản sắc địa phương được thể hiện qua câu hò, điệu lý, đờn ca tài tử, cải lương, hình ảnh áo bà ba, khăn rằn, xuồng ba lá, đồng thời khắc hoạ sự giao thoa văn hoá của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa bằng hình thức dàn dựng kết hợp truyền thống và hiện đại.

Bên cạnh đó, chương trình diễu hành đường phố với sự tham gia của 64 xã, phường, diễn ra từ ngày 20-21/11, sẽ giới thiệu nét đặc trưng văn hoá, con người và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, từ ngày 13-18/11, ngành phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá tại Thành phố Hồ Chí Minh, với không gian trải nghiệm ẩm thực đặc sản Cà Mau, giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và dân ca Nam Bộ tại phường Bình Ðông.

Qua đó, lan toả hình ảnh đất và người Cà Mau, đưa những giá trị văn hoá, nghệ thuật và ẩm thực địa phương đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Ðờn ca tài tử xã Thanh Tùng.

- Cà Mau có nhiều giá trị văn hoá đặc sắc gắn với đời sống sông nước, trong đó có các loại hình nghệ thuật truyền thống và văn hoá ẩm thực, nhất là những món ăn chế biến từ tôm. Xin ông cho biết, ngành sẽ khai thác những giá trị này như thế nào để tạo dấu ấn riêng cho Festival, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Cà Mau đối với du khách trong nước và quốc tế?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Cà Mau có lợi thế rất riêng. Trong đó, văn hoá được hình thành từ sự gắn bó lâu đời giữa con người với sông nước, rừng ngập mặn và biển; từ quá trình khai phá, lao động, thích ứng với thiên nhiên và sự cộng cư, giao thoa văn hoá của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em.

Những giá trị ấy hiện diện trong nghệ thuật, phong tục, nếp sống, nghề nghiệp, đặc biệt là văn hoá ẩm thực. Chúng tôi xem đây là nguồn chất liệu quan trọng để tạo nên bản sắc riêng cho Festival và sản phẩm du lịch Cà Mau.

Các giá trị văn hoá này sẽ được khắc hoạ và mang đến du khách thông qua chuỗi hoạt động gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”; Không gian tái hiện đời sống sinh hoạt, văn hoá, ẩm thực của đồng bào 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; Liên hoan Nghệ thuật đờn ca tài tử; Liên hoan Múa và độc tấu, hoà tấu nhạc ngũ âm của người Khmer; Liên hoan lân - sư - rồng; Ðêm hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Cà Mau...

Một điểm đặc biệt là không gian ẩm thực, với 20 gian hàng ẩm thực, tổ chức quảng diễn hằng đêm các món ăn được chế biến từ tôm Cà Mau.

Ðây không chỉ là nơi phục vụ ăn uống, mà còn là không gian trình diễn, trải nghiệm và kể câu chuyện về sản vật địa phương. Qua cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến, trình bày và giới thiệu món ăn, du khách có thể cảm nhận sự phong phú của ẩm thực vùng đất địa đầu cực Nam.

Chúng tôi kỳ vọng, hoạt động quảng diễn sẽ tạo không gian sinh động: người đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực trực tiếp giới thiệu cách chế biến, nét đặc trưng và giá trị của món ăn từ tôm; du khách được quan sát, thưởng thức và chia sẻ trải nghiệm. Cùng với đó, các gian hàng OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm quà tặng giúp mở rộng trải nghiệm từ thưởng thức món ăn đến tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm mang về.

Ðiều quan trọng là phải biến những giá trị văn hoá và ẩm thực ấy thành trải nghiệm có thể ghi nhớ, chia sẻ và quay trở lại. Khi một món ăn ngon gắn với câu chuyện về rừng, biển, người nuôi tôm và cách sống của người Cà Mau, món ăn đó không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến. Ðó là hướng chúng tôi muốn khai thác, để văn hoá ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Công đoạn sản xuất tôm khô - đặc sản nổi tiếng của Cà Mau.

- Tôm Cà Mau gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển, rừng cùng kinh nghiệm sản xuất và sự cần cù của người dân. Ông có thể chia sẻ, ngành khai thác chất liệu quan trọng này như thế nào để kết nối hoạt động văn hoá, nghệ thuật với quảng bá du lịch và thương hiệu địa phương trong khuôn khổ Festival cũng như định hướng sắp tới?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Trong khuôn khổ Festival, sự kết nối này được thể hiện qua chương trình nghệ thuật, khu trưng bày “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa”, không gian giới thiệu ngành tôm, sản phẩm OCOP, các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái và khu ẩm thực quảng diễn món ăn từ tôm.

Qua đó, du khách có thể cảm nhận thương hiệu Tôm Cà Mau không chỉ qua sản phẩm mà còn qua văn hoá, ẩm thực và đời sống người dân. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động quảng bá tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13-18/11 sẽ giới thiệu hình ảnh đất và người Cà Mau, các điểm đến du lịch và đặc sản địa phương, nhất là những món ăn chế biến từ tôm, cua.

Về lâu dài, ngành sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành kết nối các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, ẩm thực, chủ thể OCOP và mô hình sản xuất tôm tiêu biểu; nghiên cứu hình thành những hành trình trải nghiệm kết hợp khám phá rừng ngập mặn, tìm hiểu nghề nuôi tôm, thưởng thức ẩm thực và nghệ thuật truyền thống.

Việc phát triển các sản phẩm này phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hài hoà giữa khai thác du lịch, bảo vệ môi trường và sinh kế người dân.

Chúng tôi xác định, phát triển du lịch bền vững phải đi đôi với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hoá. Vì vậy, việc quảng bá các mô hình tôm sinh thái, tôm - lúa, nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu cần gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy vai trò cộng đồng. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Cà Mau không chỉ là vùng đất có tôm ngon, mà còn là điểm đến hấp dẫn với thiên nhiên đặc sắc, văn hoá giàu bản sắc, con người chân tình và những trải nghiệm đáng nhớ.

- Xin cảm ơn ông!