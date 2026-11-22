Từ những hỗ trợ thiết thực

Tại phường Thống Nhất, phiên Mega Livestream “Hương vị nông sản và Sắc màu thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai phường Thống Nhất năm 2026” ngày 23-10 đã giới thiệu nhiều sản phẩm trên TikTok Shop, với sự đồng hành của nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thị Minh Ngọc - chủ kênh BTV Ngọc Bamboo.

Qua hình thức livestream, hơn 30 sản phẩm của địa phương được giới thiệu trực quan với 629 nghìn lượt tiếp cận; đồng thời câu chuyện về người làm ra sản phẩm và giá trị văn hóa truyền thống cũng được truyền tải đến khách hàng.

Tham gia chương trình, bà Prat (tổ dân phố Plei Kép, phường Thống Nhất) cho biết, người dân địa phương làm ra nhiều sản phẩm thổ cẩm như váy áo, ví, túi xách..., nhưng đầu ra chủ yếu vẫn dựa vào khách hàng quen. Phần lớn người làm nghề dệt là phụ nữ lớn tuổi, chưa quen sử dụng điện thoại để quảng bá sản phẩm.

“Được chính quyền hỗ trợ, tôi hy vọng các cháu thanh niên trong tổ dân phố sẽ biết cách giới thiệu sản phẩm trên môi trường số, giúp người tiêu dùng hiểu hơn về nét độc đáo của thổ cẩm Jrai, qua đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tốt hơn” - bà Prat chia sẻ.

Lãnh đạo phường Thống Nhất cùng chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm thổ cẩm trong phiên livestream ngày 23-10. Ảnh: Vũ Thảo

Ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất - cho rằng: Mở rộng thị trường cho thổ cẩm Jrai vừa tạo thêm sinh kế, vừa góp phần duy trì, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống. Vì vậy, địa phương chú trọng hỗ trợ trực tiếp như mời nhà sáng tạo nội dung tham gia livestream, mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), hướng dẫn người dân quay, chụp và giới thiệu sản phẩm.

“Doanh số bán hàng tại phiên livestream tuy chưa nhiều, song hiệu quả nhất là sự tương tác giữa người sản xuất và khách hàng. Nhiều người đã mạnh dạn hơn khi đứng trước ống kính để giới thiệu, quảng bá về sản phẩm. Chúng tôi kỳ vọng từ đây sẽ mở ra hướng đi mới, từng bước giúp bà con tiêu thụ sản phẩm” - ông Vinh thông tin.

Đến nay, phường đã hỗ trợ đưa 9/9 sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT; gần 100% tiểu thương tại 3 chợ trên địa bàn được trang bị tài khoản và mã QR thanh toán.

Không chỉ chủ thể sản xuất nhỏ, DN cũng chủ động thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Ông Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Cà phê Chất lượng cao B-Coffee (xã Biển Hồ) cho rằng: Lượng người xem livestream hay sự hiện diện trên sàn TMĐT mới là bước đầu tiếp cận thị trường. Để chuyển sự quan tâm thành đơn hàng, DN phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, thông tin nguồn gốc rõ ràng và khả năng phục vụ khách hàng.

Sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Cà phê Chất lượng cao B-Coffee (xã Biển Hồ) được giới thiệu trên TikTok, thu hút nhiều lượt tương tác. Ảnh: Vũ Thảo

Hình thành kỹ năng bán hàng trực tuyến

Tại xã Đak Đoa, lực lượng thanh niên phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân quay video, livestream, giới thiệu sản phẩm và đóng gói hàng hóa. Theo chị Mai Thị Như Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đak Đoa, ĐVTN tập trung hướng dẫn những kỹ năng cụ thể, từ chuẩn bị hình ảnh đến xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm.

Trước đây, sản phẩm dệt thổ cẩm của chị M’lơnh (thôn Jôr 1, xã Đak Đoa) chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong thôn, song khi giới thiệu sản phẩm trên Facebook, chị bắt đầu tiếp cận thêm khách hàng ở các xã lân cận như KDang, Chư Sê, nhận đơn may váy áo và phát triển các mặt hàng mới như ba lô, túi xách, túi đeo chéo, giày, dép…

“Những mặt hàng vốn gắn với đời sống cộng đồng nay có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng bên ngoài địa phương, tạo động lực để chị em duy trì nghề dệt và truyền niềm đam mê thổ cẩm cho thế hệ trẻ” - chị M’lơnh cho hay.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha, Gia Lai có nhiều sản phẩm đặc trưng như cà phê, mắc ca, mật ong, dược liệu. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và hệ thống phân phối còn hạn chế khiến việc đưa hàng hóa từ khu vực miền núi, biên giới đến người tiêu dùng gặp khó khăn. Để khai thác hiệu quả TMĐT, cần kết hợp chuẩn hóa sản phẩm, đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến và xây dựng lực lượng hỗ trợ tại cơ sở.

Theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 15-9-2026 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng dụng TMĐT tại khu vực biên giới, miền núi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2027 - 2030, đến năm 2030, doanh số bán lẻ qua kênh TMĐT tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt 3 - 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh.

Với nhóm sản phẩm ưu tiên như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, chanh dây, tổ yến, dược liệu và sản phẩm OCOP, doanh số bán hàng qua TMĐT phấn đấu tăng bình quân 15 - 20%/năm; tối thiểu 40% chủ thể phát sinh đơn hàng và có doanh thu ổn định qua kênh này theo năm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tối thiểu 60% số xã, phường khu vực biên giới, miền núi có điểm hỗ trợ TMĐT; tập huấn ít nhất 2.000 lượt người về kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream.

Để thực hiện các mục tiêu này, Sở Công Thương sẽ rà soát, lựa chọn địa bàn và sản phẩm ưu tiên, hỗ trợ chuẩn hóa thông tin, hồ sơ số và kết nối với các sàn TMĐT, DN bưu chính, logistics. Các xã, phường khu vực biên giới, miền núi được giao thành lập điểm hỗ trợ TMĐT, xây dựng lực lượng thanh niên nòng cốt hướng dẫn người dân quảng bá và bán hàng trực tuyến.

“Để bán hàng hiệu quả trên môi trường số, người sản xuất cần có sự đồng hành lâu dài của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ từng điểm nghẽn, từng bước làm chủ các kênh bán hàng, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao thu nhập” - ông Kha nói.