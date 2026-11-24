Công an xã Đắk Song phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật tới bà con làng Dao

Vượt khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu

Mưa kéo dài khiến tuyến đường hơn 15 km từ trung tâm xã Đắk Song vào làng Dao, thôn Hà Nam Ninh, trở nên lầy lội, trơn trượt. Vượt qua những đoạn đường khó đi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn đến với bà con, mang theo những kiến thức pháp luật và thông điệp về trách nhiệm giữ gìn bình yên buôn làng.

Không có hội trường rộng rãi, cũng không cần những hình thức tổ chức cầu kỳ, buổi tuyên truyền được triển khai ngay tại địa bàn dân cư. Người dân tập trung lắng nghe, trao đổi những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Cách tiếp cận gần gũi, lấy thực tiễn làm nội dung tuyên truyền giúp những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ.

Trung tá Bùi Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Đắk Song, bắt đầu bằng những câu chuyện về an toàn giao thông. Từ việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia đến ý thức chấp hành các quy định khi lưu thông trên đường, mỗi nội dung đều được phân tích từ những tình huống thường gặp trong đời sống. Tiếp đó, Thiếu tá Quách Văn Tân - Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Đắk Song, trao đổi với người dân về phương thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; cách nhận diện những dấu hiệu bất thường và xử lý các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Tuyên truyền, phát tờ rơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình

Đặc biệt, trong mùa mưa, nguy cơ tai nạn đuối nước, sạt lở tại các khu vực sông, suối, ao hồ cũng được cán bộ công an lưu ý. Các gia đình được vận động tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, không để trẻ tự ý đến những nơi nguy hiểm. Người dân đồng thời được tuyên truyền không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Phát huy sức dân trong giữ gìn an ninh trật tự

Điều đáng ghi nhận tại buổi tuyên truyền không chỉ là sự có mặt đông đủ của người dân mà còn ở tinh thần cởi mở, chủ động trao đổi. Những câu hỏi về tình huống phát sinh trong cuộc sống được cán bộ công an giải đáp cụ thể, giúp bà con hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước pháp luật.

Bà Lý Sẻo Mì, người dân làng Dao, chăm chú theo dõi từng nội dung được truyền đạt. Với bà, cách tuyên truyền gần gũi, gắn với những câu chuyện thực tế giúp người nghe dễ tiếp nhận hơn so với việc chỉ phổ biến các điều khoản pháp luật. “Cán bộ nói cụ thể, lấy những chuyện xảy ra trong cuộc sống để giải thích nên bà con dễ hiểu, dễ nhớ hơn”.

Từ câu chuyện giao thông, cán bộ Công an xã Đắk Song tiếp tục nói với bà con về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Theo ông Phan Trọng Tuấn - Trưởng thôn Hà Nam Ninh, việc lực lượng công an trực tiếp về thôn tuyên truyền tạo điều kiện để người dân trao đổi, hỏi những điều chưa rõ, nhất là các vấn đề liên quan đến phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, bà con nâng cao cảnh giác, biết cách tự bảo vệ mình, gia đình và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thượng tá Y Bhim Kễn - Trưởng Công an xã Đắk Song cho biết, với lực lượng công an cơ sở, gần dân không chỉ là có mặt khi xảy ra vụ việc. Quan trọng hơn là phải chủ động tìm đến Nhân dân, nhất là tại những địa bàn xa, khó khăn, để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư và đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cuộc sống, đó cũng là cách để phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.