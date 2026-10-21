Ðưa pháp luật đến gần người dân vùng sâu

Hội thi đã trở thành dịp đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế

Sinh động từ hội thi tìm hiểu pháp luật

Không khí hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật năm 2026 do Binh đoàn 16 tổ chức trở nên sôi nổi khi các đội lần lượt bước vào phần thi kiến thức. 6 đội đến từ các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717, 719, 720, 726 và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, TP Đồng Nai cùng tranh tài, thể hiện sự hiểu biết về những quy định pháp luật gắn với công việc và cuộc sống.

Các đội bốc thăm những gói câu hỏi gồm từ 5 - 7 câu, tập trung vào các nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Đất đai cùng những nghị định, thông tư liên quan. Các đội tranh tài ở 2 phần thi: kiến thức pháp luật; chào hỏi và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Nội dung tập trung vào những quy định gắn với đời sống, lao động, sản xuất như: pháp luật về lao động và công đoàn; quyền, nghĩa vụ của người lao động; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tội phạm và bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; đất đai; dân tộc, tôn giáo; phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bộ đội và người dân tìm hiểu kiến thức tại “Góc pháp luật”

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội xây dựng những tình huống gần gũi về tranh chấp lao động, tảo hôn, hôn nhân và gia đình, bảo vệ rừng, sử dụng mạng xã hội… Qua đó, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cách xử lý đúng quy định pháp luật, giúp người xem dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tế.

Điểm đáng chú ý là hội thi không dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn mà còn tạo cơ hội để người lao động và người dân tiếp cận những quy định pháp luật theo cách trực quan, sinh động. Theo chị Lý Thị Dí, bản Giang Châu, xã Quảng Tân, việc theo dõi các đội thi giúp chị và người dân hiểu thêm nhiều quy định pháp luật. Những nội dung được chuyển tải qua câu hỏi, phần trả lời và tình huống cụ thể giúp người xem dễ tiếp thu, liên hệ với thực tế sinh hoạt, lao động hằng ngày.

Đại tá Trịnh Phạm Hòa - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 nhấn mạnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng trong xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, môi trường văn hóa lành mạnh và tăng cường đoàn kết quân dân. Binh đoàn 16 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, công tác này còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tổ chức các hoạt động trên địa bàn. Thông qua những hình thức tuyên truyền phù hợp, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, người lao động và Nhân dân được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và thúc đẩy địa phương ổn định, phát triển.

Người dân tiếp cận những quy định pháp luật theo cách trực quan, sinh động

Hội thi cũng là dịp để các đội trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Từ đó, những quy định vốn dễ khô khan được chuyển tải thành câu chuyện, tình huống gần gũi, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động vận dụng vào thực tiễn.

Lấy người lao động làm trung tâm

Từ hiệu quả của những hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 xác định, việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động. Đặc thù phần lớn lao động là đồng bào DTTS, địa bàn sản xuất rộng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn đòi hỏi nội dung và phương pháp tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

Thay vì chỉ tập trung phổ biến các điều khoản, quy định, cán bộ công đoàn lựa chọn những vấn đề gắn trực tiếp với quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động như: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ, chính sách, an toàn, vệ sinh lao động, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội. Những quy định về chấp hành nội quy, quy chế đơn vị cũng được lồng ghép với tình huống cụ thể trong quá trình làm việc, sản xuất và sinh hoạt.

Người dân hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi kiến thức pháp luật

Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 cho biết, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng phối hợp với cơ quan chức năng đổi mới phương pháp tuyên truyền, bảo đảm kiến thức pháp luật đến được với từng đoàn viên, người lao động. Để đạt hiệu quả, cán bộ công đoàn chú trọng trao đổi trực tiếp, giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm, đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Việc tuyên truyền được gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, qua đó củng cố niềm tin và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Trung tá Bùi Thị Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 chia sẻ: “Trong tuyên truyền pháp luật, chúng tôi xác định phải nói để người lao động hiểu, hướng dẫn để người lao động làm được và thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. Với đoàn viên là đồng bào DTTS, cán bộ công đoàn chú trọng cách diễn đạt gần gũi, lấy những tình huống thực tế trong lao động, sản xuất và đời sống để giải thích”.

Già làng Giàng A Lừ cùng cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 thăm hỏi, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật

Không chỉ dừng lại ở phạm vi đơn vị, công tác tuyên truyền còn hướng đến gia đình người lao động và cộng đồng dân cư. Tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc phối hợp với già làng, người có uy tín giúp các quy định pháp luật được giải thích phù hợp hơn với phong tục, tập quán, tạo thuận lợi trong vận động người dân chấp hành. Già làng Giàng A Lừ, bản Giang Châu, xã Quảng Tân cho biết: “Bà con mình muốn cuộc sống ngày càng no ấm, con cháu được học hành, gia đình làm ăn ổn định thì phải hiểu và làm theo pháp luật. Cán bộ Đoàn, cán bộ công đoàn thường xuyên đến tuyên truyền, giải thích những điều gần gũi với cuộc sống nên bà con dễ hiểu hơn. Là già làng, tôi sẽ tiếp tục vận động bà con đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, cùng nhau giữ gìn buôn làng bình yên”.

Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS xã Quảng Tân

Những nỗ lực trong đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền được ghi nhận khi Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đạt giải Xuất sắc tại Hội thi tuyên truyền pháp luật năm 2026 do Binh đoàn 16 tổ chức đầu tháng 10. Kết quả không chỉ khẳng định sự chủ động, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên mà còn tạo động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua những hình thức tuyên truyền phù hợp, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, người lao động và Nhân dân được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và thúc đẩy địa phương ổn định, phát triển. Đại tá Trịnh Phạm Hòa - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16