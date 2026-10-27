Ðưa cơ hội việc làm về cơ sở

Kết nối cung - cầu lao động

Trong 9 tháng năm 2026, công tác kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Qua 23 phiên giao dịch việc làm, chương trình kết nối 958 lượt doanh nghiệp với hơn 4.400 lượt lao động. Trong đó, 18 phiên được tổ chức trực tiếp tại cơ sở, kết hợp các phiên trực tuyến nối cầu với Thành phố Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ mở rộng cơ hội tìm việc làm cho NLÐ.

Thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2035, trong quý IV/ 2026, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thành lập 3 tổ công tác, triển khai 46 phiên giao dịch việc làm tại các xã, phường và tổ chức 64 lớp tập huấn cho cộng tác viên cơ sở. Ðây là giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ NLÐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các vùng khó khăn tiếp cận việc làm ổn định, nâng cao đời sống.

Mỗi phiên giao dịch thu hút từ 150-200 NLÐ cùng đại diện các khóm, ấp. Người dân được tiếp cận thông tin tuyển trực tiếp từ 5-7 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, cho biết, công tác chuẩn bị luôn được thực hiện chu đáo, từ tuyên truyền trước phiên đến việc mời gọi doanh nghiệp tham gia. Sau mỗi phiên giao dịch, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ NLÐ chưa tìm được việc làm bằng cách hướng dẫn truy cập các trang thông tin điện tử chính thống để cập nhật các đơn hàng mới hằng tuần.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, thông tin trực tiếp về thị trường lao động và các chính sách hỗ trợ việc làm cho người dân tại xã Đất Mới.

Tại thị trường trong tỉnh, các doanh nghiệp có hơn 4.800 chỉ tiêu tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, từ công nhân may mặc, chế biến thuỷ sản đến nhân sự văn phòng, kế toán, kỹ thuật và giáo viên. Mức thu nhập bình quân từ 5-12 triệu đồng/tháng. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm Công ty TNHH Thuỷ sản Minh Phát, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu Tôm Việt, Công ty Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản Việt Nam Golden Shrimp...

Thị trường ngoài tỉnh có gần 1.000 vị trí tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, dây điện ô tô, thiết bị năng lượng và bảo dưỡng kỹ thuật. Thu nhập bình quân từ 7-12 triệu đồng/tháng; các vị trí yêu cầu tay nghề cao có thể đạt 18 triệu đồng/tháng. Những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hoà Minh Q tại Cần Thơ và Công ty Vincons thuộc Tập đoàn Vingroup.

Thông qua các phiên giao dịch, đại diện các doanh nghiệp mang đến bức tranh thị trường lao động quốc tế đầy sôi động với các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan... Mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 23-38 triệu đồng/tháng thu hút sự chú ý của đông đảo lao động địa phương. Bên cạnh đó, người dân còn được phổ biến rõ các chính sách từ Nghị định 338/2025/NÐ-CP, hỗ trợ vay vốn đến 100% chi phí theo hợp đồng (tối đa không quá 200 triệu đồng) cùng mức lãi suất ưu đãi 6,24%/năm. Những chính sách này giúp NLÐ giảm áp lực tài chính.

Người dân địa phương đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với ban tổ chức về các vấn đề việc làm, thu nhập và thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Ðảm bảo quyền lợi cho NLÐ

Tại các địa phương, phiên giao dịch việc làm trực tiếp tạo điều kiện để người dân trao đổi với doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ. Ðồng chí Trần Viết Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Ðất Mới, cho biết, việc phối hợp tư vấn và kết nối việc làm góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội địa phương. Nhờ tìm được công việc phù hợp, NLÐ có thu nhập ổn định, từng bước phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát từng nhóm đối tượng, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế và con em gia đình chính sách, hỗ trợ phù hợp.

Ðánh giá về hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp phái cử và chính quyền địa phương, ông Cao Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamex Nhân lực, chia sẻ: "Việc đưa các phiên giao dịch việc làm về tận cấp xã là cách làm rất thiết thực, giúp người dân tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp uy tín được Nhà nước cấp phép; cùng với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, đồng thời tích cực hỗ trợ NLÐ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn để yên tâm đi làm việc ở nước ngoài".

Bên cạnh tổ chức các phiên giao dịch, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên cơ sở nhằm hỗ trợ người dân thường xuyên. Qua đó, người dân ngày càng chủ động tìm hiểu thông tin, đặt câu hỏi sát với nguyện vọng để định hướng tương lai cho con em. Không chỉ cung cấp thông tin tuyển dụng, phiên giao dịch còn truyền cảm hứng lập thân, lập nghiệp cho lực lượng thanh niên địa phương. Sự chủ động và kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh đến tận khóm, ấp trong công tác hỗ trợ việc làm đang trở thành chìa khoá quan trọng, tạo động lực để NLÐ Cà Mau tự tin vươn lên.

Người lao động và đoàn viên, thanh niên xã Ðất Mới tìm hiểu thông tin tuyển dụng, tờ rơi việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động ở cơ sở.

Chị Nguyễn Kiều Diễm, Bí thư Chi đoàn ấp Nà Chim (xã Ðất Mới), chia sẻ: "Tham gia phiên giao dịch, tôi và các bạn đoàn viên được cung cấp rất nhiều thông tin tuyển dụng uy tín, đồng thời biết cách nhận diện để tránh các thủ đoạn lừa đảo việc làm qua mạng. Với vai trò cán bộ Ðoàn, tôi sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn lại cho đoàn viên, thanh niên trong ấp tìm hiểu các kênh chính thống, từ đó chủ động lựa chọn nghề nghiệp và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương".

Thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tiếp tục gắn công tác giải quyết việc làm với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đưa thông tin việc làm về cơ sở, linh hoạt đổi mới hình thức tư vấn và nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động. Qua đó, tỉnh hướng đến bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để NLÐ có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.