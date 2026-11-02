Ðưa bắp cải sang thị trường Ðài Loan

Chuỗi liên kết xã Đức Trọng tổ chức sản xuất bắp cải theo tiêu chuẩn chất lượng gắn với kế hoạch thị trường xuất khẩu sang Đài Loan

Luân canh 2 mùa mưa nắng

10 tháng đầu năm 2026, nông hộ Nguyễn Văn Mạnh ở xã Tân Hà Lâm Hà hoàn thành 2 vụ bắp cải luân canh với các loại rau màu khác trên tổng diện tích 3 ha, đạt sản lượng từ 70 - 80 tấn/vụ/ha. Toàn bộ sản phẩm bắp cải thu hoạch trong mùa vụ đều được tập trung về hệ thống nhà xưởng, kho lạnh của chuỗi liên kết tại xã Đức Trọng sơ chế, đóng gói, vận chuyển sang Đài Loan tiêu thụ.

Để trồng, chăm sóc và thu hoạch đạt năng suất và chất lượng xuất khẩu ngay từ 2 vụ mùa đầu tiên, ông Mạnh được chuỗi liên kết đầu tư ứng trước toàn bộ nguồn giống, vật tư phân bón, thuốc phòng trừ dịch hại tổng hợp, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật từ lúc xuống giống cho đến khi thu hoạch.

Đóng gói bắp cải xuất khẩu sang thị trường Đài Loan tại chuỗi liên kết xã Đức Trọng

Ông Mạnh chia sẻ: “Với mật độ gieo trồng 40.000 cây/ha, thực hành đầy đủ giải pháp sản xuất an toàn, bền vững được chuỗi liên kết chuyển giao, sau 70 ngày bước vào thu hoạch trọng lượng trung bình 2 kg/cây. Mỗi năm trồng luân canh 2 vụ theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm của chuỗi, ước tính lợi nhuận khoảng 280 triệu đồng/ha...”.

Sau 2 năm, chuỗi liên kết xã Đức Trọng nhân rộng vùng nguyên liệu bắp cải xuất khẩu sang Đài Loan khoảng 120 ha

Cũng trồng bắp cải trên diện tích 2 ha luân canh đầu tiên tại xã Hiệp Thạnh. Ông Thắng cho rằng điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ của vùng nông nghiệp phụ cận đô thị Đà Lạt thích hợp với cây bắp cải trồng ngoài trời áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, tạo ra nguồn cung ổn định theo hợp đồng xuất khẩu. Trên một đơn vị diện tích đất, hàng năm lợi nhuận cây bắp cải thu về 6 tháng, còn lại 6 tháng “thu kép” các loại rau, củ, quả luân canh khác.

Mở rộng diện tích liên kết

Đến nay, chuỗi liên kết sản xuất xuất khẩu bắp cải sang Đài Loan đang phát triển vùng nguyên liệu hơn 140 ha tại khu vực các xã phụ cận đô thị Đà Lạt với 40 thành viên doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ. Doanh nhân Huỳnh Thơm - chủ trì chuỗi liên kết cho biết, với hình thức tổ chức sản xuất luân canh và thu hoạch cuốn chiếu từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, chuỗi liên kết bao tiêu sản lượng bắp cải của thành viên mỗi ngày ít nhất 12 tấn, nhiều nhất 30 tấn. Tại vùng nông nghiệp xã Đơn Dương, diện tích liên kết đầu tiên 3 ha vào năm 2024, đến nay nhân rộng thành 120 ha. Riêng các xã Đức Trọng và Tân Hà Lâm Hà đang chuyển đổi hơn 20 ha trồng giống mới.

Vào vụ gieo trồng, vườn ươm giống bắp cải Đài Loan của chuỗi liên kết tại xã Đức Trọng xuất vườn mỗi ngày trên dưới 100.000 cây

Với thỏa thuận hợp đồng 2 bên, chuỗi liên kết đầu tư ứng nguồn giống bắp cải nhập khẩu từ Đài Loan, vật tư phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua toàn bộ sản phẩm thu hoạch theo giá ổn định. Thành viên tổ chức sản xuất theo điều hành của chuỗi gắn với kế hoạch thị trường, đặc biệt tuân thủ quy trình quản lý dinh dưỡng, tưới nước phun mưa tự động và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, ghi chép nhật ký. Cùng với đó, việc bố trí lịch thời vụ được tính toán để bảo đảm sản lượng thu hoạch đúng thời điểm, hạn chế tình trạng dư thừa cục bộ hoặc thiếu nguyên liệu theo đơn hàng tiêu thụ tại thị trường Đài Loan.

Doanh nhân Huỳnh Thơm nhận định: “Khi các thành viên cùng tham gia canh tác một vùng nguyên liệu, quy trình đồng nhất về nguồn giống, mật độ, chăm sóc, thu hoạch. Sự đồng đều của hình thức, chất lượng sản phẩm, điều kiện đóng gói và thời gian vận chuyển không chỉ nâng cao giá trị thương mại, mà còn tiết kiệm nhân công phân loại, sơ chế và loại bỏ hàng không đạt yêu cầu xuất khẩu…”.

Toàn tỉnh có 104 chuỗi liên kết sản xuất gần 4.570 ha rau các loại, trong đó có diện tích cây bắp cải, thu hút hơn 3.170 nông hộ thành viên tham gia. Tổng sản lượng rau sản xuất theo chuỗi đạt gần 352.080 tấn mỗi năm, bằng 11,5% tổng sản lượng rau toàn tỉnh. Thị trường tiêu thụ trong nước chiếm 90%; xuất khẩu chiếm 10% phần lớn thị trường khu vực Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Singapore… Ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh