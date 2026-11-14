U23 Việt Nam vs U23 Qatar: 'Đôi cánh thiên thần' Khoa Ngô, Văn Thuận đá chính

Cuộc đối đầu với U23 Qatar tại chung kết Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh kiểm chứng năng lực, đồng thời khẳng định sự tiến bộ trước đối thủ có thể hình và nền tảng thể lực tốt.

Văn Thuận chưa ghi bàn nhưng anh với Khoa Ngô luôn tạo ra sự khác biệt hành lang cánh. Ảnh: Điền Viên.

Trận chung kết Gia Lai VTV Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14/11 trên sân Pleiku Arena hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý.

Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh chức vô địch mà còn là bài kiểm tra quan trọng đối với quá trình hoàn thiện đội hình của U23 Việt Nam.

Nhìn vào danh sách xuất phát, HLV Đinh Hồng Vinh đặt niềm tin vào thủ môn Cao Văn Bình cùng những gương mặt như: Lê Nguyễn Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Cao Hoàng Minh, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Đức Phú. Đáng chú ý, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Quang Kiệt và Lê Đình Long Vũ cũng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Khoa Ngô tạo ra nguồn năng lượng rất lớn cho U23 Việt Nam mỗi khi vào sân. Ảnh: Điền Vinh.

Với bộ khung này, U23 Việt Nam có cơ sở triển khai lối chơi phối hợp, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công từ hai biên. Tuy nhiên, trước một đối thủ Tây Á như Qatar, khả năng tranh chấp tay đôi, chống bóng bổng và duy trì cự ly đội hình sẽ là những yếu tố đặc biệt quan trọng.

U23 Qatar thường được kỳ vọng có lợi thế về thể hình, sức mạnh và tốc độ. Vì vậy, nếu các học trò HLV Đinh Hồng Vinh dâng cao đội hình thiếu kiểm soát, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể trở thành điểm yếu để đối thủ khai thác.

Ngược lại, sự chủ động trong pressing, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng cơ hội sẽ mở ra cơ hội cho đội bóng áo đỏ. Đặc biệt, sự tập trung của hàng phòng ngự và khả năng tận dụng những tình huống cố định có thể quyết định cục diện trận đấu.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam trận đấu gặp Qatar. Ảnh: Điền Vinh.

U23 Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh thể chất của U23 Qatar. Dù vậy, với lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu quyết tâm, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đủ khả năng tạo nên thế trận cân bằng. Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar.