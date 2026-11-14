U23 Việt Nam vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế

Tối 14-11, trên sân Pleiku (Gia Lai), đội tuyển U23 Việt Nam tranh ngôi vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 với U23 Qatar. Trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam nắm lợi thế khi sở hữu 6 điểm, U23 Qatar có 4 điểm sau 2 trận. Vì vậy chỉ cần một kết quả hòa là thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ lên ngôi vô địch.

Minh Tâm mừng bàn thắng vào lưới U23 Qatar. Ảnh: VFF

Trong thế buộc phải thắng, U23 Qatar nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc, gây sức ép lên phần sân của U23 Việt Nam. Phút 20, từ pha tấn công bên cánh phải, Al Rawi tung cú sút chéo góc vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Văn Bình, bóng chạm cột dọc rồi đập vào người một cầu thủ U23 Qatar trước khi bay vào lưới U23 Việt Nam.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U23 Qatar chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho U23 Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực tấn công, U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở phút 48. Williams Minh Hoàng có pha băng lên bên cánh phải rồi căng ngang khiến hậu vệ U23 Qatar phá bóng đến đúng vị trí của Minh Tâm. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai lập tức vung chân dứt điểm chéo góc tung lưới U23 Qatar.

Những phút còn lại, U23 Qatar đẩy cao đội hình nhưng U23 Việt Nam vẫn giữ được cự ly đội hình tốt và bảo toàn được tỷ số hòa 1-1. Kết quả trên giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu sau 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 5 bàn thắng và nhận 1 bàn thua. Trong đó, cầu thủ Minh Tâm đóng góp cho U23 Việt Nam 3 bàn thắng, bao gồm cú đúp vào lưới U23 Thái Lan và bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Qatar.

Sở hữu 5 điểm sau 3 trận, U23 Qatar giành vị trí á quân. Với trận thắng 3-1 trước U23 Singapore ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan sở hữu 3 điểm đầu tiên và xếp hạng 3 chung cuộc. U23 Singapore xếp cuối trong 4 đội tham dự sau 1 trận hòa và 2 trận thua.