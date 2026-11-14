U23 Việt Nam vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

Tối 14/11, U23 Việt Nam gặp U23 Qatar ở lượt trận cuối giải Gia Lai VTV Cup. Do đang hơn đối thủ 2 điểm, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một trận hòa là lên ngôi vô địch. Trong khi đó, đại diện Tây Á cần 3 điểm để có thể nâng cúp.

Qatar nhập cuộc lấn lướt nhờ ưu thế thể hình và thể lực, liên tục gây sức ép khiến Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng và chưa thể tổ chức những pha tấn công mạch lạc.

Phút thứ 11, Văn Thuận sút phạt tầm thấp, đưa bóng đập đất khiến hàng thủ Qatar lúng túng. Bóng trôi về phía cột xa, nhưng Quang Kiệt không kịp băng vào dứt điểm.

Ít phút sau, Minh Tâm cố gắng cướp bóng từ chân thủ môn đối phương nhưng không thành. Khoa Ngô ập vào và ngã ra nhưng không có phạt đền cho U23 Việt Nam.

Tới phút thứ 20, tỷ số được mở cho U23 Qatar. Al Rawi thoát xuống bên cánh phải rồi sút chéo góc, đưa bóng dội cột dọc. Bóng bật ra trúng người Farragalla trước khi đi vào lưới Việt Nam.

U23 Việt Nam đẩy cao đội hình sau bàn thua. Bảo Long nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Qatar dễ dàng hóa giải.

Những phút cuối hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức tấn công bên phần sân Qatar nhưng vẫn chưa tạo được cơ hội rõ rệt. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U23 Qatar.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã tìm được bàn thắng san bằng cách biệt. Từ cánh phải, bóng được Williams Minh Hoàng căng mạnh vào khu cấm địa. Hàng thủ U23 Qatar cản phá không tốt, tạo điều kiện cho Minh Tâm khống chế rồi dứt điểm quyết đoán. Bóng đập người một cầu thủ đối phương rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Lengliz.

Bàn gỡ của Minh Tâm giúp U23 Việt Nam thi đấu hưng phấn và tự tin hơn, trong khi Qatar không còn duy trì được thế trận lấn lướt như hiệp một.

Cuối trận hai đội có thêm một vài cơ hội nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, U23 Việt Nam cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1 qua đó lên ngôi vô địch giải Gia Lai VTV Cup 2026 một cách xứng đáng.