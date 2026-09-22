U23 Việt Nam vào Tứ kết ASIAD 2026 với ngôi nhì bảng

U23 Việt Nam bước vào trận gặp U23 Uzbekistan thuộc lượt trận cuối Vòng bảng ASIAD 2026 lúc 12h ngày 22/9 với mục tiêu giành tối thiểu kết quả hòa để chắc chắn giành vé vào Tứ kết.

Với chất lượng nhân sự vượt trội, U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ngay phút 5. Muhammadali Urinboev thoát khỏi sự theo kèm của hai cầu thủ U23 Việt Nam rồi dứt điểm bằng chân trái khiến thủ thành Cao Văn Bình không thể cản phá.

Sau khi bị thủng lưới, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 14, Nguyễn Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 26, U23 Việt Nam suýt nhận bàn thua thứ hai khi Asilbek Jumaev dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc. Cuối hiệp một, Azizbek Tulkunbekov sút xa đưa bóng vọt xà ngang khung thành U23 Việt Nam.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Uzbekistan. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan là đội nhập cuộc chủ động hơn. Các pha dứt điểm của các cầu thủ tấn công đối phương khiến khung thành của thủ môn Cao Văn Bình chịu nhiều sức ép. Về phía U23 Việt Nam, các nỗ lực cá nhân đến từ Nguyễn Quốc Việt đều bị hàng phòng ngự U23 Uzbekistan hóa giải.

Đến phút 67, đại diện đến từ Trung Á có bàn nhân đôi cách biệt nhờ pha xử lý khéo léo của cầu thủ vào sân thay người Nurlan Ibraimov.

Quãng thời gian tiếp theo, U23 Uzbekistan chủ động giảm nhịp độ trận đấu và duy trì khả năng giữ bóng chắc chắn. U23 Việt Nam vì thế không tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về U23 Uzbekistan. Đại diện đến từ Trung Á tiến vào Tứ kết với ngôi nhất bảng C, giành trọn vẹn 9 điểm.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam dù không thể giành chiến thắng nhưng vẫn có thể đi tiếp với tư cách đội nhì bảng C khi giành được 4 điểm, hơn đội xếp sau là U23 Philippines 1 điểm.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở Tứ kết sẽ được xác định sau khi lượt trận cuối các bảng còn lại kết thúc vào ngày mai.

Tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: 0-2. Bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: U23 Uzbekistan: Muhammadali Urinboev (5’), Nurlan Ibraimov (67’). Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát. U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazaev, Giyosjon Rizakulov, Kuvonchbek Khushvaktov, Amirbek Saidov, Muhammadali Urinboev, Asilbek Jumaev, Azizbek Tulkunbekov, Diyorbek Abdunazarov, Ollabergan Karimov.