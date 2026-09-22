U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20 dù để thua Uzbekistan

Trưa 22/9, U23 Việt Nam có cuộc chạm trán Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, U23 Việt Nam chủ động nhập cuộc với tốc độ thấp và chờ thời cơ để phản công. Tuy nhiên, cách chơi này không mang tới nhiều hiệu quả cho đoàn quân áo đỏ.

U23 Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Uzbekistan.

Phút 5, từ pha phối hợp nhanh ở khu vực trung lộ, Urinboev Muhammadali xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Bình, mở tỷ số cho Uzbekistan.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng tạo ra những cơ hội rõ ràng.

Phút 12, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh liên tiếp tạo ra hai cơ hội để ghi bàn. Đầu tiên, Xuân Bắc thoát xuống rồi tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Muratbaev Samandar.

Ngay sau đó, U23 Việt Nam có pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ. Ngọc Mỹ dứt điểm trong khu vực nguy hiểm nhưng vẫn không thắng được sự xuất sắc của Muratbaev Samandar.

Phút 14, Thanh Nhàn bất ngờ đưa được bóng vào lưới Uzbekistan. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo U23 Việt Nam đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Không lâu sau, Ngọc Mỹ nhận bóng bên ngoài vòng cấm rồi quyết định tung cú sút bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng chệch khung thành Uzbekistan trong gang tấc.

Sau quãng thời gian chịu sức ép, U23 Uzbekistan dần lấy lại thế trận. Phút 27, đại diện Trung Á triển khai tấn công nhanh, chỉ qua vài đường chuyền đã đưa bóng tới sát vòng cấm Việt Nam. Tuy nhiên, pha dứt điểm bằng má ngoài chân phải của Jumaev Asilbek lại đi không chính xác.

Những phút còn lại của hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra rất hấp dẫn nhưng cả hai đội đều không ghi thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam thực hiện hai sự thay đổi khi Quốc Việt và Phi Hoàng được tung vào sân nhằm tăng khả năng tấn công.

Nhưng khi các phương án tấn công chưa mang tới hiệu quả, U23 Việt Nam suýt phải nhận thêm bàn thua.

U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 20.

Phút 47, Uzbekistan đưa được bóng vào lưới U23 Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ đội bạn đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.

Chỉ hai phút sau, Phi Hoàng và Đức Anh phối hợp không tốt tạo cơ hội để Muhammadali Urinboev cướp bóng rồi tung cú sút. Rất may cho đội bóng áo đỏ khi pha dứt điểm của tiền đạo Uzbekistan đi ra ngoài.

Thoát thua, U23 Việt Nam lập tức tổ chức lại đội hình và bắt đầu có những tình huống triển khai bóng sắc nét.

Nhưng cũng như trong những trận đấu trước, các chân sút của U23 Việt Nam vẫn tỏ ra thiếu sắc bén và bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cuối cùng cũng phải trả giá. Phút 69, Ibraimov thoát xuống nhận bóng rồi loại bỏ Lý Đức trước khi dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Phút 79, Ibraimov Nurlan dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng trúng lưng trung vệ của U23 Việt Nam làm bóng đổi hướng. May mắn cho U23 Việt Nam khi bóng đi chệch cột dọc khung thành.

Những phút cuối, U23 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức và các tình huống tổ chức tấn công cũng không mang tới hiệu quả. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan.

Dù để thua nhưng U23 Việt Nam vẫn giữ được ngôi nhì bảng với 4 điểm và cùng Uzbekistan giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20.